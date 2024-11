Solana - Krypto-Boom loading...

Das regulatorische Umfeld für Krypto-Währungen sollte sich in der kommenden US-Regierungsperiode deutlich verbessern. Die Kursbewegung der Coinbase-Aktie mit fast 50 Prozent plus in der vergangenen Handelswoche hat diese Erwartungshaltung des Marktes klar widergespiegelt. Am Ende sollte sich das auch positiv auf alle etablierten Krypto-Währungen sowie viele Alt-Coins auswirken. Neben Bitcoin und Ethereum halte ich Solana für am interessantesten. Der Kurs steht nun an einem wichtigen Ausbruchslevel.

