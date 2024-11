2 Warren Buffett Aktien, die du im Depot haben solltest

Warren Buffett ist bekannt als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Sein Investmentstil? Einfach, aber unglaublich effektiv: Er setzt auf Unternehmen mit langfristigem Potenzial, solider Führung und einem starken Geschäftsmodell.

Zwei Aktien in seinem Portfolio sind dabei besonders spannend für Investoren, die langfristig denken. Wenn du nach etwas Zuwachs für dein Depot suchst, solltest du dir diese beiden Unternehmen auf jeden Fall näher ansehen.

Warren Buffett Aktien: Qualität zahlt sich aus

Apple – Technologie-Riese mit enormem Cashflow

Überraschend für viele ist, dass Warren Buffett seit einigen Jahren massiv auf Tech setzt, genauer gesagt auf Apple (WKN: 865985). Und das nicht ohne Grund: Apple hat es geschafft, eine treue Kundenbasis aufzubauen, die immer wieder auf die neuesten Produkte zurückgreift. Ob iPhone, iPad oder Mac – die Markenloyalität der Apple-Nutzer ist beeindruckend. So generiert das Unternehmen konstant hohe Umsätze und hat einen enormen Cashflow, der es ihm erlaubt, regelmäßig Dividenden auszuschütten und eigene Aktien zurückzukaufen.

Apple bietet auch eine Vielzahl von Dienstleistungen an, von Apple Music bis zur iCloud. Diese Services sorgen für wiederkehrende Einnahmen und machen das Unternehmen weniger abhängig von reinen Geräteverkäufen. Für Buffett ist das perfekte Mischung aus Stabilität und Wachstumspotenzial. Kein Wunder, dass Apple über 30 % von Buffetts Portfolio ausmacht – trotz jüngster Apple-Verkäufe des Altmeisters.

Wer also auf einen sicheren Technologiewert mit Potenzial setzen möchte, sollte ein Auge auf Apple werfen.

Coca-Cola – Die Dividendenmaschine schlechthin

Warren Buffett ist seit über 30 Jahren in Coca-Cola (WKN: 850663) investiert, und das hat sich mehr als gelohnt. Coca-Cola zählt zu den bekanntesten Marken weltweit und genießt eine starke Marktstellung. Die Produkte sind in nahezu jedem Land zu finden und die Marke selbst steht für eine Qualität, die die Menschen kennen und lieben. Warum gerade Coca-Cola für langfristige Investoren interessant ist? Ganz einfach: das Unternehmen zahlt seit über 50 Jahren eine kontinuierlich steigende Dividende. Diese Stabilität macht Coca-Cola zur idealen Aktie für alle, die ein passives Einkommen anstreben.

Im Unterschied zu vielen anderen Unternehmen hat Coca-Cola eine solide Marktposition und wird auch in Krisenzeiten konsumiert. Egal, wie sich die Wirtschaft entwickelt – die Menschen gönnen sich ab und zu eine Cola. Dieses konsistente Verbrauchsverhalten sorgt für verlässliche Einnahmen und langfristige Renditen. Für Buffett zählt Coca-Cola daher zu den Favoriten unter den Dividendenaktien und ist ein klassisches Beispiel für “Buy-and-Hold”.

Warren Buffetts Geheimnis: Langfristiges Denken

Was beide Aktien gemeinsam haben? Sie verkörpern Buffetts Philosophie, langfristig zu investieren und auf Unternehmen zu setzen, die auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gut dastehen. Dabei ist er ein Meister darin, qualitativ hochwertige Aktien günstig zu kaufen und dann Geduld zu bewahren. Wer also ähnlich wie Buffett investieren möchte, findet in Apple und Coca-Cola solide Werte mit Wachstumspotenzial.

Natürlich bringt jede Investition Risiken mit sich, und niemand kann garantieren, dass die Erfolgsgeschichte dieser Unternehmen ewig anhält. Doch Apple und Coca-Cola bieten eine gewisse Stabilität, auf die sich Anleger langfristig verlassen können.

Der Artikel 2 Warren Buffett Aktien, die du im Depot haben solltest ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Kursperformance von bis zu 506 %! Solltest du diese unbekannten Top-Performer aus 2024 noch kaufen?

506 % Aktienkursperformance im Jahr 2024? Ja, bei einzelnen Aktien war das möglich! Aber was macht diese besonderen Kursraketen aus? Kann man weitere, ähnliche Aktien identifizieren? Und viel wichtiger: Sollte man diese Top-Aktien auch jetzt noch kaufen? Fragen über Fragen.

In unserem neuesten Aktienwelt360-Sonderbericht beantwortet Chefredakteur und Gamechanger-Analyst Vincent Uhr exakt diese Fragen. Vielleicht sieht er auch eine bessere Alternative, die dir eines ermöglichen kann: Ähnlich starke Kurserfolge zu erzielen!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt GRATIS zu lesen.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Apple und Coca-Cola. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple.

Aktienwelt360 2024