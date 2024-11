AKTIEN IM FOKUS: Salesforce auf Rekordhoch - SAP in 2024 aber doppelt so stark

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem hohen Kursziel der US-Investmentbank Jefferies im Rücken ist den Aktien von Salesforce zum Wochenauftakt ein Allzeithoch gelungen. Am Montag legten die im ebenfalls auf Rekordjagd befindlichen US-Leitindex Dow Jones Industrial enthaltenen Papiere des SAP-Kontrahenten im frühen New Yorker Handel um 3,8 Prozent auf 334,13 US-Dollar zu. Sie setzten sich damit weiter von der 300-Dollar-Marke nach oben ab.

Jefferies-Analyst Brent Thill schraubte das Kursziel für Salesforce-Aktien um 50 auf 400 Dollar nach oben. Er hält damit weitere rund 20 Prozent Aufwärtspotenzial für möglich. Jefferies nennt nun gemeinsam mit den Investmenthäusern Evercore ISI und Northland Securities für die Papiere das höchste Kursziel am Markt.

Nach der Produkt-Veranstaltung "Dreamforce" des Software-Entwicklers zeichneten Umfragen in der Branche das Bild einer steigenden Nachfrage, so Thill. Vor allem große Verträge seien wieder zu beobachten. Trotz der jüngsten Kursgewinne seien die Titel noch immer deutlich niedriger bewertet als die der Konkurrenz.

Die Aktien von SAP legten am Montag zwar um 0,5 Prozent auf 222,50 Euro zu, blieben damit jedoch knapp unter dem Rekordniveau von Ende Oktober bei 224,60 Euro. Seit Jahresbeginn haben SAP-Aktien die von Salesforce jedoch weit hinter sich gelassen: Um rund 60 Prozent ging es für SAP in diesem Börsenjahr bereits nach oben, während Salesforce lediglich knapp halb so stark gestiegen sind.