Delivery Hero-Tochter Talabat will in Bestandsmärkten wachsen

Dubai (Reuters) - Die Nahost-Tochter von Delivery Hero hat es mit einer Expansion in weitere Staaten nicht eilig.

Stattdessen wolle Talabat nach dem geplanten Börsengang in Dubai das Wachstumspotenzial in seinen bisherigen Märkten ausschöpfen, sagte Talabat-Chef Tomaso Rodriguez am Montag. "In diesen Ländern zahlt sich jeder investierte Dollar besser aus." Der 2004 in Kuwait gegründete Essenslieferant ist aktuell in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, Katar, Bahrain, Jordanien, Irak sowie Ägypten aktiv und hatte zuletzt sechs Millionen aktive Kunden. Zu den Konkurrenten der Firma zählt Jahez aus Saudi-Arabien.

Talabat will Mitte Dezember an der Börse in Dubai debütieren. Hierfür bietet der deutsche Mutterkonzern Delivery Hero 3,49 Milliarden Talabat-Aktien oder 15 Prozent der Anteile zum Kauf an. Die Zeichnungsfrist für Privatinvestoren läuft vom 19. bis zum 27. November. Profi-Anleger erhalten einen Tag länger Zeit. Talabat-Chef Rodriguez hofft auf lokale und internationale Interessenten. Zum Emissionsvolumen machte er keine Angaben.

Früheren Aussagen von Insidern zufolge könnte sich dieses auf mehr als eine Milliarde Dollar belaufen. Damit wäre der Talabat-Börsengang einer der größten in der Geschichte der Vereinigten Arabischen Emirate. Analyst Giles Thorne von der Investmentbank Jefferies taxiert den Gesamtwert des Essenslieferanten auf 11,5 bis 13,5 Milliarden Dollar. Damit könnten Delivery Hero aus der Emission bis zu zwei Milliarden Dollar zufließen. Auch der Berliner Mutterkonzern äußerte sich zunächst nicht zu diesem Thema und teilte lediglich mit, die Einnahmen "für allgemeine Unternehmenszwecke und die Optimierung der Kapitalstruktur" verwenden zu wollen.

TALABAT PLANT HOHE AUSSCHÜTTUNGEN

Um Investoren anzulocken, stellt Talabat für das vierte Quartal 2024 eine Dividende in Höhe von insgesamt mindestens 100 Millionen Dollar in Aussicht. Für das kommende Jahr sollen mindestens 400 Millionen Dollar in zwei Tranchen ausgezahlt werden. In den darauffolgenden Jahren werde halbjährlich mindestens 90 Prozent des Reingewinns ausgeschüttet. Hiervon würde auch Delivery Hero profitieren. Die Berliner hatten sich 2015 die Mehrheit gesichert und wollen auch in Zukunft Mehrheitsaktionär bleiben.

Im vergangenen Jahr verbuchte Talabat ein über die Plattform gehandeltes Brutto-Warenvolumen (GMV) von 6,1 Milliarden Dollar. Für 2024 rechnet die Firma mit einem Plus von bis zu 23 Prozent. Damit wächst das Nahost-Geschäft aktuell etwa dreimal so schnell wie der Gesamtkonzern. Delivery Hero peilt beim GMV für das Gesamtjahr ein Wachstum von sieben bis neun Prozent an.

