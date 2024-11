EQS-News: LION E-Mobility AG erwirtschaftet positiven operativen Cashflow in Q3 2024 und erzielt deutliche Fortschritte mit der LION LIGHT Batterie

EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

LION E-Mobility AG erwirtschaftet positiven operativen Cashflow in Q3 2024 und erzielt deutliche Fortschritte mit der LION LIGHT Batterie



Zug, 12. November 2024 – Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, hat heute vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht. Trotz eines sehr schwierigen Marktumfelds konnte LION von Juli bis September 2024 den Umsatz im Vergleich zum ersten und zweiten Quartal deutlich steigern, die Verluste im EBITDA reduzieren und einen positiven operativen Cashflow erzielen.

Im September 2024 wurden die Streckentests der 400-Volt LION LIGHT Batterie mit innovativer Immersionskühltechnologie durch einen deutschen Premium-OEM erfolgreich abgeschlossen. Auch die anschließenden Hochtemperatur-Tests konnten erfolgreich absolviert werden. Die von LION Smart entwickelte 400-Volt-Batterie übertraf die geforderten Testparameter erheblich und bewies ihre Leistungsfähigkeit unter extremen Bedingungen.

Aufgrund der hervorragenden Testergebnisse hat der Premium-OEM-Partner LION zu einer Ausschreibung für die finale Phase der Vorserienentwicklung eingeladen. LION wird Hochleistungs-Batteriemodule für die Vorserie gemäß den Vorgaben des OEM herstellen. Die Auslieferung ist für das Frühjahr 2025 geplant.

Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG, erklärt: „Die exzellenten Resultate unserer Hochleistungsbatterien bei den umfangreichen Tests stimmen uns sehr positiv. Wir sind zuversichtlich, dass wir bald mit der Herstellung der Vorserien-Batteriemodule beginnen können.“

LION erwirtschaftete im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 6,4 Mio. EUR (Q2 2024: 4,8 Mio. EUR), was einem Anstieg um 33 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Der kumulierte Umsatz für die ersten drei Quartale des Jahres beträgt damit 12,4 Mio. EUR (2023: 29,8 Mio. Euro. Das EBITDA verbesserte sich im dritten Quartal auf -1,2 Mio. EUR (Q2 2024: -2,1 Mio. EUR), was eine Reduzierung der Verluste um rund 43 % im Vergleich zum Vorquartal darstellt. Auf 9-Monatssicht liegt das EBITDA bei -6,0 Mio. Euro (2023: 0,1 Mio. Euro). Der operative Cashflow verbesserte sich im dritten Quartal deutlich auf 1,6 Mio. EUR (Q2 2024: -2,2 Mio. EUR). Diese Erholung ist das Ergebnis positiver Effekte aus dem Cash Management.

„Das Geschäft mit traditionellen Batteriepacks war die ersten neun Monate des Jahres 2024 sowohl für uns als auch für die gesamte Batteriebranche sehr herausfordernd“, erklärt Alessio Basteri, Vorsitzender des Verwaltungsrats der LION E-Mobility AG. „Umso bedeutender ist unser Fortschritt im Bereich innovativer Technologien: Die erfolgreichen Tests unserer 400-Volt LION LIGHT Batterie mit Immersionskühltechnologie haben nicht nur die Leistungsfähigkeit unter extremen Bedingungen bestätigt, sondern auch das enorme Marktpotenzial dieser Technologie verdeutlicht. Diese fortschrittliche Kühlung ermöglicht herausragende Performance und verschafft uns einen klaren Wettbewerbsvorteil. Wir sind überzeugt, mit dieser Technologie einen erheblichen Marktanteil zu erobern und nachhaltiges Wachstum, besonders im Premiumsegment, zu erzielen.“

Ausblick

Am 6. November 2024 hat LION die 30-prozentige Beteiligung an der TÜV Süd Battery Testing GmbH an den Joint Venture Partner TÜV SÜD AG verkauft. Der Verkauf hat die Finanzlage von LION verbessert und wird sich positiv auf das Ergebnis des Unternehmens im vierten Quartal 2024 auswirken. Der Erlös aus dem Verkauf wurde in erster Linie zur Tilgung ausstehender Verbindlichkeiten verwendet.

Aufgrund der aktuellen Marktsituation, speziell mit Blick auf das momentane Überangebot am Batteriemarkt, rechnet die Geschäftsführung weiterhin damit, dass im Jahr 2024 ein Umsatz von höchstens 42 Mio. € erreicht wird. Dies wird nach aktueller Einschätzung voraussichtlich zu einem leicht negativen oder leicht positivem EBITDA führen.

LION E-Mobility AG blickt trotz der aktuellen Marktherausforderungen optimistisch in die Zukunft und erwartet mittelfristig ein nachhaltiges Wachstum. Im Mobilitätsgeschäft rechnet das Unternehmen ab der zweiten Jahreshälfte 2025 mit einer Rückkehr zur Marktnormalität, insbesondere in Europa. Auch in den USA wird eine Beschleunigung des Geschäfts erwartet, wobei die Entwicklung des „Commercial Clean Vehicle Credit“ nach den US-Wahlen zusätzlichen Rückenwind geben könnte. Darüber hinaus nimmt die Nachfrage in Nordamerika, insbesondere in den USA und Kanada, zu, was das Unternehmen zuversichtlich in Bezug auf weiteres Wachstum im E-Truck- und E-Bus-Segment stimmt.

Über die LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden.

Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.

Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.

www.lionemobility.com



LION E-Mobility Investor Relations

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com

Haftungsausschluss:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten, gelten nicht als historische Fakten und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht wurden, und sind daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den derzeit erwarteten abweichen können. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

