Tote nach Angriffen in Israel und im Libanon

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - In Israel und dem Libanon hat es nach gegenseitigen Angriffen erneut Tote gegeben. In Nordisrael seien zwei Männer nach einem Raketeneinschlag in der Gegend der Küstenstadt Naharija ums Leben gekommen, meldeten der israelische Rettungsdienst Magen David Adom und die israelische Polizei. Bei zwei israelischen Angriffen im Libanon kamen nach Behördenangaben mindestens zehn Menschen ums Leben.

In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv gab es nach einem Angriff aus dem Libanon am späten Nachmittag erneut Raketenalarm. Drei Geschosse aus dem Nachbarland seien abgefangen worden, teilte Israels Militär mit.

Am Vormittag hatte eine Drohne aus dem Libanon israelischen Medienberichten zufolge den Hof eines Kindergartens in einem Ort nahe der Küstenstadt Haifa getroffen. Verletzt wurde demnach niemand. Die Angestellten der Einrichtung hätten die Kinder zuvor in einen Schutzraum gebracht.

Die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon reklamierte mehrere Angriffe auf Israel für sich. Am Montag hatte die Hisbollah Armeeangaben zufolge rund 200 Geschosse auf Israel abgefeuert. Zugleich habe das israelische Militär rund 100 Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen, erklärte die Armee. Die Angaben des Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen./cir/DP/ngu