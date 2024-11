EQS-Adhoc: Eckert & Ziegler und Telix Pharmaceuticals schließen Kooperations- und Lizenzvertrag für Actinium-225

EQS-Ad-hoc: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Kooperation

Eckert & Ziegler und Telix Pharmaceuticals schließen Kooperations- und Lizenzvertrag für Actinium-225



13.11.2024 / 08:54 CET/CEST

Berlin, 13. November 2024. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) hat heute mit Telix Pharmaceuticals Limited (Telix) einen Kooperations- und Lizenzvertrag über die von Eckert & Ziegler verwendete Zyklotron-Technologie zur Herstellung von Ac-225 unterzeichnet. Der Vertrag sichert Eckert & Ziegler Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu 20 Mio. EUR über einen Zeitraum von rund zwei Jahren sowie Zugang zu zusätzlichen Produktionskapazitäten für Ac-225 zu.



Für Eckert & Ziegler ist der Lizenz- und Kooperationsvertrag ein wichtiger Schritt auf dem Weg, den wachsenden Bedarf von Ac-225 weltweit zu decken. Eckert & Ziegler liefert bereits Ac-225 und wird die radiopharmazeutische Industrie ab 2025 in deutlich erhöhtem Umfang mit Ac-225 in GMP-Qualität versorgen können.



Derzeit werden Ac-225-basierte Radiopharmazeutika für verschiedene Krebsarten klinisch untersucht, darunter Prostatatumore, Darmkrebs und Leukämie. Für das nächste Jahrzehnt wird ein erheblicher Anstieg der Nachfrage nach Ac-225 prognostiziert, der durch die zunehmenden klinischen Anwendungen und die vielversprechenden Ergebnisse laufender Studien bedingt ist. Trotz seines therapeutischen Potenzials ist Ac-225 nach wie vor nicht in ausreichender Menge verfügbar.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de

Unternehmen: Eckert & Ziegler SE

2028561 13.11.2024 CET/CEST