Heidelberger Druck erwartet starkes zweites Halbjahr - Aktie sinkt

Düsseldorf (Reuters) - Die vollen Auftragsbücher nach der Branchenmesse drupa stimmen den Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck zuversichtlich.

"Heidelberg startet in ein sehr starkes zweites Halbjahr", erklärte Konzernchef Jürgen Otto am Mittwoch. "Wir erhöhen jetzt die Auslastung unserer Produktionskapazitäten, um unser Auftragspolster im dritten und vierten Quartal zügig und gewinnbringend abarbeiten zu können." Die Werke arbeiteten daher unter Volllast. Aufgrund der guten Auftragslage rechne er insbesondere im zweiten Halbjahr mit einer deutlichen Umsatzsteigerung. Daher bekräftigte er seine Jahresziele, die einen Umsatz und eine Marge auf Vorjahreshöhe vorsehen. An der Börse honorierten die Anleger die Nachrichten allerdings nicht: Die Aktie brach in der Spitze um 14,3 Prozent auf 0,85 Euro ein und lag gegen Mittag noch gut sieben Prozent im Minus.

In den ersten sechs Monaten des Bilanzjahres 2024/25 stieg der Auftragseingang um 7,4 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Mit zehn Prozent legten am deutlichsten die Bestellungen in der Region Asien/Pazifik zu. Derweil sank der Konzernumsatz auf 0,953 (Vorjahr: 1,2) Milliarden. Kosten für die drupa und der Umsatzrückgang ließen das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) auf 31 (101) Millionen Euro zurückgehen. Nach Steuern fiel ein Verlust von 35 Millionen Euro an nach einem Gewinn von 33 Millionen vor Jahresfrist.

