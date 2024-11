ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adesso auf 'Hold' - Ziel 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty betonte in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung, der IT-Dienstleister habe seine Profitabilität im dritten Quartal deutlich gesteigert. Der Grund dafür liege in einer höheren Auslastung./tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 02:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 02:15 / ET

