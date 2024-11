EQS-HV: artnet AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.11.2024 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

artnet AG Berlin ISIN DE000A1K0375 / WKN A1K037 Absage der ordentlichen Hauptversammlung 2024 am 18. November 2024

Die artnet AG sagt hiermit ihre am 10. Oktober 2024 im Bundesanzeiger für Montag, den 18. November 2024, um 10:00 Uhr (MEZ) einberufene ordentliche Hauptversammlung ab. Die im Bundesanzeiger am 10. Oktober 2024 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 18. November 2024 ist damit gegenstandslos. Die ordentliche Hauptversammlung wird möglichst zeitnah erneut einberufen. Berlin, im November 2024 artnet AG Der Vorstand