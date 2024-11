Werbeflaute bremst ProSieben - "Gute Gespräche" zu Firmenverkäufen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - ProSiebenSat.1 bekommt im Werbegeschäft die Konjunkturflaute in Deutschland zu spüren und wird deshalb 2024 weniger Gewinn machen als geplant.

Zugleich sieht sich der Fernsehkonzern auf gutem Weg, wie von den Großaktionären MFE und PPF mit Nachdruck gefordert, Randaktivitäten zu verkaufen. "Wir können zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass wir uns in einem guten und konstruktiven Gespräch mit potenziellen Bietern befinden", erklärte Finanzchef Martin Mildner am Donnerstag zu den Verkaufsplänen für den Kosmetikanbieter Flaconi und das Vergleichsportal Verivox. Noch könne man "keine genaueren Informationen zum laufenden Prozess und den künftigen Ergebnissen geben", sagte er in einer Telefonkonferenz.

Die Anleger reagierten positiv: Die ProSiebenSat.1-Aktie notierte gegen Mittag 3,8 Prozent im Plus bei 4,83 Euro. Allerdings war das Papier seit Mitte Oktober um rund ein Viertel eingebrochen. Die Anteilseigner haben eine lange Talfahrt hinter sich, denn die Aktie lag im Mai 2021 noch bei über 18 Euro.

DRUCK AUS ITALIEN UND TSCHECHIEN - MEHR TEMPO GEFORDERT

Der ProSiebenSat.1-Vorstand um Chef Bert Habets muss die Senderkette auf Unterhaltung fokussieren, konjunkturbedingte Löcher im Werbegeschäft managen und die Großeigentümer MediaForEurope (MFE) und PPF bei Laune halten. Die MFE-Holding der Berlusconi-Familie hält fast 30 Prozent an ProSiebenSat.1, die tschechische PPF-Gruppe ist mit rund 15 Prozent zweitgrößter Investor. Sie drängen Habets dazu, Randgeschäfte wie Flaconi und Verivox zu verkaufen. Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass MFE eine Übernahme startet, wenn ProSiebenSat.1 auf Entertainment getrimmt ist.

Auch PPF-Chef Jiri Smejc forderte jüngst im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters schnellere Fortschritte beim Konzernumbau. Beide Investoren dürften bei den Geschäftszahlen genau hinschauen. Der ProSieben-Vorstand bekräftigte zwar die Umsatzprognose für 2024, rechnet nun aber mit einem operativen Ergebnis eher am unteren Ende der erwarteten Spanne.

WERBEFLAUTE BREMST IM ZWEITEN HALBJAHR

Der Umsatz soll in diesem Jahr rund 3,95 Milliarden Euro erreichen, plus/minus 150 Millionen Euro. Aufgrund des Umsatzrückgangs im margenstarken TV-Werbegeschäft im Sommer und einer bisher auch rückläufigen Entwicklung im vierten Quartal rechnet der Konzern 2024 mit weniger als 575 Millionen Euro Gewinn. Bisher lag der Zielwert für das operative Ergebnis bei 575 Millionen Euro, plus/minus 50 Millionen Euro.

Im dritten Quartal sanken die Konzernerlöse um ein Prozent auf 882 Millionen Euro und der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebitda) fiel um 5,6 Prozent auf 104 Millionen Euro. Die Entwicklung im Sommer sei angesichts der konjunkturellen Lage in Deutschland durchaus als solide zu bezeichnen, sagte DZ-Bank-Analyst Armin Kremser. Der Verkaufsprozess bei Verivox und Flaconi dürfte Fahrt aufnehmen - und ein "Vollzug würde dem Aktienkurs aus unserer Sicht helfen".

Der Werbemarkt beim linearen Fernsehen in Deutschland wird nach Mildners Worten 2024 rund drei Prozent schrumpfen. Zudem rechne man bei den Werbeerlösen im Unterhaltungsgeschäft von ProSiebenSat.1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem Minus im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

