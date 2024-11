"Deadpool & Wolverine" gibt Disney Rückenwind

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Los Angeles (Reuters) - Der Erfolg des Kinofilms "Deadpool & Wolverine" verhilft Walt Disney zu einem überraschend starken Quartalsergebnis.

"Nach einer Zeit erheblicher Herausforderungen und Umwälzungen sind wir gut für Wachstum positioniert und blicken optimistisch in die Zukunft", sagte Bob Iger, der Chef des US-Unterhaltungskonzerns, am Donnerstag.

Disney hatte den altgedienten Manager 2022 aus dem Ruhestand zurückgeholt, nachdem das Unternehmen seinen damaligen Nachfolger entlassen hatte. Iger verordnete dem Konzern einen harten Sparkurs und setzte das TV- und Film-Geschäft nach einigen Flops wieder in die Erfolgsspur. Allein der Superheldenfilm "Deadpool & Wolverine" mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman in den Hauptrollen spielte weltweit 1,3 Milliarden Dollar ein. Zum Konzernerfolg trug auch die preisgekrönte Serie "Only Murders in the Building" des Streaming-Dienstes "Hulu" bei.

Im abgelaufenen vierten Quartal steigerte Disney den Umsatz um 3,6 Prozent auf 22,6 Milliarden Dollar und den operativen Gewinn um 23 Prozent auf knapp 3,7 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente der Betreiber des Netflix-Rivalen Disney+ und zahlreicher Vergnügungsparks 1,14 Dollar je Aktie. Für das angelaufene Geschäftsjahr 2024/2025 stellte Iger einen Anstieg des Netto-Ergebnisses im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. In den darauffolgenden Jahren könne mit zweistelligen Wachstumsraten gerechnet werden.

