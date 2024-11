Die meistgehandelten Produkte: BioNTech verstärkt sich mit Übernahme!

Der DAX® findet an der Börse aktuell keine klare Richtung. Der deutsche Leitindex startete heute negativ in den Handelstag. Mit rund 19.150 Punkten notierte er knapp 0,5 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. Doch er hat sich wieder auf ein Niveau von 19.260 Punkten hoch gekämpft. Wichtige Kennzahlen aus den USA und Europa könnten mögliche Impulse liefern. Im Mittelpunkt der Anleger stehen heute Call-Optionsscheine und Long Faktor-Optionsscheine auf BioNTech.

Das Papier des Mainzer Unternehmens stützte gestern tief nach unten. Gründe waren wohl die generelle Unsicherheit und Nervosität an den Märkten. Doch das Unternehmen hat auch positives zu berichten. Es ist geplant, den chinesischen Entwicklungspartner Biotheus zu übernehmen. Die Vorabzählung beträgt USD 800 Millionen. BioNTech möchte damit die globale Umsetzung ihrer Onkologie-Strategie fördern. Analysten haben das Kursziel auf USD 137 gesetzt. Auch Call-Optionsscheine auf einen weiteren deutschen Konzern sind heute stark gefragt. Dabei handelt es sich um Siemens Energy. Das Wertpapier hat ein neues Rekordhoch aufgestellt. Die jüngsten Zahlen wurden sehr positiv von den Anlegern aufgenommen und die Aktie sprang zur Mitte der Woche um rund 17,5 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hob die mittelfristigen Ziele an. Zuletzt sind wieder einmal Long Faktor-Optionsscheine auf Tesla gefragt. Die Aktie des Automobilherstellers geriet diese Woche unter Druck. Ein Teil der Gewinne wurde wieder abgegeben. In den USA wird von einem Ende der Steuergutschrift von USD 7.500 für E-Autos geredet. Das würde E-Autos damit deutlich unattraktiver machen. Zudem hat Elon Musk, CEO von Tesla, ein Posten in der US-Regierung bekommen. Anleger befürchten, dass er nun weniger Zeit für das Unternehmen haben wird.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD818S 5,00 19210,00 Punkte 18734,50 Punkte 38,92 Open End DAX® Put HD06RY 6,35 19202,50 Punkte 19819,54 Punkte 27,16 Open End DAX® Put HD06S0 7,34 19202,50 Punkte 19920,10 Punkte 23,82 Open End DAX® Put HD3LKA 22,29 19202,50 Punkte 21425,06 Punkte 8,81 Open End Rheinmetall AG Put HD49UR 0,29 581,40 EUR 583,12 EUR 32,94 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.11.2024; 10:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Amazon.com Inc. Call HD4XHS 5,39 209,90 USD 170,00 USD 3,49 17.12.2025 Tesla Inc. Call UG0GMT 0,82 304,155 USD 350,00 USD 35,98 18.12.2024 BioNTech SE ADR Call HD838A 1,46 102,56 USD 95,00 USD 6,68 19.03.2025 Vonovia SE Call HD35YE 1,57 29,495 EUR 35,00 EUR 19,15 17.12.2025 Siemens Energy AG Call HD5KRY 14,46 47,11 EUR 35,00 EUR 3,47 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.11.2024; 10:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag BioNTech SE ADR Long HD36DC 3,75 102,18 USD 82,870471 USD 5 Open End Tesla Inc. Long HD879B 1,04 305,35 USD 276,67568 USD 9 Open End DAX® Short HC73RJ 0,46 19239,50 Punkte 21190,306706 Punkte -10 Open End DAX® Long HD1KCR 0,44 19244,00 Punkte 18496,323702 Punkte 25 Open End Tesla Inc. Long UG0D22 4,40 305,35 USD 280,133699 USD 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.11.2024; 10:40 Uhr;

