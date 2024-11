WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. November 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 29. November 2024

MONTAG, DEN 18. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q4-Umsatz 09:30 ITA: Enel, Capital Markets Day DEU: Thyssenkrupp Nucera, Trading Statement 2023/2024 FRA: Vivendi, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 9/24 08:00 DEU: Baugenehmigungen 9/24 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 9/24 08:30 CHE: BFS: Industrie- und Bauproduktion Q3/24 10:00 ESP: Handelsbilanz 9/24 11:00 EUR: Handelsbilanz 9/24 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 16:00 USA: NAHB-Index 11/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Daimler Buses eMobility Days 2.0, Berlin + 08.30 Hybrid-Pk Till Oberwörder, CEO Daimler Buses, u.a. zu Vorstellung eines neuen elektrisch angetriebenen Busses und Neuigkeiten zur Weiterentwicklung der Batterie-Technologie für Stadtbusse 09:00 DEU: «Euro Finance Week», Frankfurt Zur Eröffnungskonferenz werden als Rednerinnen und Redner u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, die Deutschland-Chefin der Unicredit, Marion Höllinger, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese und EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. 10:00 DEU: Airbus übergibt den ersten von 62 bestellten Hubschraubern H145M an die Bundeswehr, Donauwörth 11:00 DEU: BGH verkündet Entscheidung zu Ansprüchen von Facebook-Nutzern nach Datendiebstahl (sog. Scraping), Karlsruhe BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel BEL: Treffen der EU-Agrarminister, Brüssel 15:00 BRA: Beginn eines zweitägigen G20-Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Themen unter anderem: Ukraine-Krieg, Situation im Nahen Osten, Kampf gegen den Klimawandel, Verfassung der Weltwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 19. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 12.00 h Analystencall) 07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen 08:00 IRL: Medtronic plc, Q2-Zahlen 08:30 CHE: Nestle, Capital Markets Day 09:00 ESP: CaixaBank, Investor Day 10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen 10:00 DEU: Sto, Q3-Zahlen 11:00 CHE: Swiss Re, Global Economic and Insurance Market Outlook 2025/26 13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen 20:00 USA: Qualcomm, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Delivery Hero/Talabat - Ankündigung der Angebotspreisspanne IPO DEU: Symrise, Capital Markets Day Tag 1 von 2 DEU: Springer Nature, Q3-Zahlen CHE: SGS, Capital Markets Day FRA: Vivendi, Capital Markets Day Tag 2 von 2 NOR: DNB ASA, Capital Markets Day NOR: Schibsted, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 CHE: BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte 10/24 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 9/24 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 9/24 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: BGH verhandelt zu Rückzahlung von Kontoführungsgebühr, Karlsruhe 10:30 DEU: Pressegespräch DWS: Marktausblick 2025 (hybrid), Frankfurt/M. DEU: Tag der Wohnungswirtschaft 2024 des Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 13.50 Keynote Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) AZE: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29), Baku BEL: EU-Verteidigungsministertreffen, Brüssel 15:00 BRA: Abschluss des zweitägigen G20-Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 20. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: British Land Company, Halbjahreszahlen 09:00 CHE: STMicroelectronics, Capital Markets Day 09:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2024 10:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung 14:30 USA: Delta Air Lines, Investor Day 15:00 USA: Stanley Black & Decker, Capital Markets Day 22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Symrise, Capital Markets Day Tag 2 von 2 CHE: Baloise, Q3-Umsatz USA: Snowflake, Q3-Zahlen USA: Target, Q3-Zahlen USA: Palo Alto Networks, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 10/24 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/24 (endgültig) 08:00 GBR: Verbraucherpeise 10/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/24 11:00 EUR: Bauproduktion 9/24 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Pressegespräch Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick mit Chefvolkswirt Ulrich Kater und dem Leiter Kapitalmärkte und Strategie, Joachim Schallmayer, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pressegespräch DZ Bank Research: Jahresausblick 2025, Frankfurt/M. 10:00 DEU: BaFin-Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht, Bonn 11:00 DEU: Pk 2024 der Spielwarenbranche mit Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft, Nürnberg DEU: FTI-Gläubigerversammlung, München DEU: Betriebsversammlung des Großmotorenherstellers Rolls-Royce Power Systems, Friedrichshafen + 13.00 Pressegespräch AZE: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29), Baku ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 21. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Zahlen 07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen 08:00 DEU: DFV, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Zurich Insurance Group, Investor Day (Neuer 3-Jahres-Plan etc.) 08:30 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day 14:00 USA: GE Healthcare Technologies, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Intuit, Q1-Zahlen USA: Gap, Q3-Zahlen USA: Deere & Co, Q4-Zahlen USA: ResMed, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 11/24 06:30 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 10/24 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/24 08:00 DEU: Insolvenzen 8/24 + Schnellindikator 10/24 08:45 FRA: Geschäftsklima 11/24 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/24 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 11/24 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator10/24 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/24 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/24 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH entscheidet: Haftet der Betreiber einer Autowaschanlage für die Beschädigung eines Fahrzeugs?, Karlsruhe 10:00 DEU: Branchentag «Erneuerbare Energien» mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Umweltminister Christian Meyer (Grüne), Hannover 10:00 DEU: Veranstaltung zum Stand des europäischen Bezahlsystem Wero. Das europäische Bezahlsystem Wero der European Payments Initiative (EPI) war Anfang Juli gestartet. Zum «Epi Media Summit» werden u.a. erwartet: Martina Weimert (CEO von EPI), Joachim Schmalzl (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des DSGV), Thomas Ullrich (Mitglied des Vorstands der DZ Bank) und Dominik Hennen (Head of Personal Banking Deutsche Bank), Frankfurt/M. 10:30 DEU: Pressegespräch Helaba: «Märkte und Trends 2025» (als Webkonferenz), Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pk Bundesbank zur Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts 2024, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Dritte Tarifrunde bei Volkswagen mit Kundgebung IG Metall + 08.30 Statement VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel, Personalvorstand Marke Volkswagen + 08.45 Statements IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger, Bezirksleiter Niedersachsen, und Daniela Cavallo, Gesamtbetriebsratsvorsitzende Volkswagen AG + 10.00 Kundgebungsbeginn IG Metall + 11.00 Verhandlungsbeginn AZE: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29), Baku BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 22. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN FRA: Vinci, Investor Day GBR: Unilever, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/24 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/24 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 9/24 (endgültig) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/24 08:00 DEU: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q3/24 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 10/24 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M. U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (9.30 h) und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel (14.00 h) 10:00 DEU: Bayerisches Oberstes Landesgericht verhandelt in Wirecard-Musterverfahren Schadenersatzklage eines Aktionärs, München AZE: Geplantes Ende der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29), Baku ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 25. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz 10:00 CHE: Roche, Roche's IR Digitalization Day 2024 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung 11:30 DEU: Lufthansa, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: BFS: Beschäftigungsbarometer Q3/24 09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/24 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/24 10:00 POL: Industrieproduktion 10/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 10/24 14:30 USA: CFNA-Index 10/24 15:00 BEL: Geschäftsklima 11/24 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt/M. (bis 27.11.24) Motto: «Unternehmer treffen Investoren». Veranstalter ist die Deutsche Börse. ITA: Treffen der G7-Außenminister, Fiuggi (bis 26.11.24) ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Stratec, Capital Markets Day USA: Dell, Q3-Zahlen USA: HP Inc., Q4-Zahlen USA: Best Buy, Q3-Zahlen USA: Autodesk, Q3-Zahlen USA: Macy's, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/24 08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/24 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/24 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 9/24 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/24 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/24 20:00 USA: FOMC Sitzungprotokoll 7.11.24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt/M. (bis 27.11.24) 10:30 DEU: «Industriekonferenz 2024» des Bundeswirtschaftsministeriums und dem Bündnis «Zukunft der Industrie» + 08.30 Pk Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Jürgen Kerner, zweiter IG Metall-Vorsitzender (Raum Club 1 & 2) + 10.35 Eröffnungsrede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck DEU: Forum Solar Plus - Ausblick auf 2025 mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Keynote 14.00 h) zu den nächsten nötigen Schritten der Energiewende, Berlin (bis 27.11.24) DEU: Handelsblatt Auto-Gipfel 2024, Salzgitter (bis 27.11.24) + 10.05 Keynote Gunnar Groebler, Vorstandsvorsitzender Salzgitter AG + 10.25 Keynote Frank Blome, CEO PowerCo (VW-Batterietochter) + 14.15 Keynote & Talk mit Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident des Landes ITA: Treffen der G7-Außenminister (Schluss), Fiuggi ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:40 LUX: Aroundtown S. A., Q3-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen 11:00 DEU: Adler Group, Hauptversammlung NOR: Norsk Hydro, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/24 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/24 10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/24 14:30 USA: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/24 (vorläufig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/24 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Privte Einkommen und Ausgaben 10/24 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/24 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Goldman Sachs Medien-Roundtable zu M&A-Aktivitäten im zweiten Halbjahr 2024, Frankfurt 10:00 DEU: Fortsetzung Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt/M. (bis 27.11.24) 10:00 DEU: Turkish-German Energy Forum u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und dem türkischen Minister für Energie und natürliche Ressourcen Alparslan Bayraktar + 15.55 Pressestatements von Bundeswirtschaftsminister Habeck und dem türkischen Minister Bayraktar 11:00 DEU: Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm u.a. zu Ergebnissen der Rotkäppchen-Mumm Trendstudie 2024, Eltville DEU: Forum Solar Plus - Ausblick auf 2025, Berlin (bis 27.11.24) DEU: Handelsblatt Auto-Gipfel 2024, Salzgitter (bis 27.11.24) +09.15 h Keynote Lars Bailkoski, Geschäftsführer Stellantis Deutschland +09.25 h Keynote Dr. Holger Engelmann, CEO Webasto DEU: Solar-Fachmesse «Solarsolutions», Düsseldorf FRA: Konferenz Société Générale The Premium Review u.a. mit Siemens Healthineers, Uniail-Rodamco-Westfield, Symrise, Vonovia, ASML (bis 28.11.24), Paris FRA: Konferenz Bernstein SG Annual Pan-European Premium Review u.a. mit Volkswagen, FMC AG, BASF, Traton, Daimler Truck Holding, GSK (bis 28.11.24), Paris ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 28. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Adler Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Manz, 9Monatszahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen 11:00 DEU: Alnatura, Jahres-Pk, Darmstadt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Delivery Hero/Talabat: Ende der Zeichnungsspanne IPO DEU: Rational, Capital Markes Day FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 TUR: Handelsbilanz 10/24 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/24 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/24 10:00 ITA: Economic Sentiment 11/24 10:00 POL: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Geldmenge M3 10/24 10:30 POL: Verbrauchervertrauen 11/24 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/24 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 11/24 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 10/24 12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Verkündungstermin im Schadenersatzprozess Birkenstock gegen Aldi, München DEU: Kongress Deutscher Nachhaltigkeitstag mit 17. Verleihung der Deutschen Nachhaltigkeitspreise an beiden Tagen, Düsseldorf 11:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V zum Thema «Investitionsschub für Deutschland - alles nur Psychologie?», Berlin 16:00 DEU: Online-Fachgespräch «Klimagerecht verpackt? Sichtweisen von Handelsunternehmen auf Klimaschutz und nachhaltige Verpackungen», Berlin 17:30 DEU: Diskussionsveranstaltung Bundesnotarkammer zu «Wirtschaftswachstum stärken: Wie kann Deutschland schneller Unternehmen gründen?», Berlin BEL: EU-Ministertreffen zum Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel FRA: Konferenz Société Générale The Premium Review u.a. mit Legrand, Nexi (bis 28.11.24), Paris FRA: Konferenz Bernstein SG Annual Pan-European Premium Review u.a. Nokia, Evonik, Kion, Mercedes-Benz Group, Knorr-Bremse, (bis 28.11.24), Paris ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Delivery Hero/Talabat, voraussichtlich Veröffentlichung Angebotspreis IPO TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/24 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 11/24 00:50 JPN: Industrieproduktion 10/24 (vorläufig) 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/24 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 07:00 FIN: BIP Q3/24 08:00 SWE: BIP Q3/24 08:00 TUR: BIP Q3/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 11/24 09:00 CHE: Seco: BIP Q3/24 09:00 CZS: BIP Q3/24 (vorläufig) 09:00 AUT: Erzeugerpreise 10/24 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/24 10:00 POL: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 11:00 BEL: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 GRC: Arbeitslosenquote 10/24 11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 9/24 11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q3/24 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/24 DEU: S&P Ratingergebnis Frankfreich SONSTIGE TERMINE DEU: Eröffnung der Autosport und Tuningmesse «Essen Motor Show», Essen --------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 30. NOVEMBER TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) ----------------------------------------------------------------------------------------

