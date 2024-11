Affirm - bullisher Ausbruch ist erfolgt

Die Aktie von Affirm Holdings zeigt einen sauberen und dynamischen Ausbruch aus einer Tasse-Henkel-Formation auf dem Wochenchart. Solange in der Aktie das Kurslevel um 48 USD hält. Ist das Setup intakt. Das nächste Kursziel liegt dann bei rund 80 US-Dollar. Mit diesem Ziel arbeite ich auch für den Trade. Eventuell passe ich das Ziel im Laufe des Trades an, das kommt aber darauf an, wie der Kurs sich entwickelt. Für das erste Setup ergibt sich ich ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1.

