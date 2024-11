Original-Research: Elumeo SE (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: Elumeo SE - von Montega AG 18.11.2024 / 16:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Elumeo SE Unternehmen: Elumeo SE ISIN: DE000A11Q059 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 18.11.2024 Kursziel: 2,15 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt Marktumfeld bleibt herausfordernd, Kosteneinsparprogramm trägt erste Früchte Elumeo hat am 14.11. Neunmonatszahlen vorgelegt und die Anfang Oktober reduzierte Jahresprognose bestätigt. In einem von anhaltender Kaufzurückhaltung geprägten Umfeld arbeitet das Unternehmen mit einem umfangreichen Sparprogramm gegen sinkenden Erlöse an. [Tabelle] Ergebnisse vom konjunkturellen Umfeld belastet: Während der Umsatz nach neun Monaten mit 33,0 Mio. EUR 0,9% unter dem Vorjahreszeitraum liegt, verschlechterte sich die Rohertragsmarge u.a. aufgrund von gestiegenen Einkaufspreisen, insbesondere von Gold und Silber, spürbar von 51,5% auf 48,3%. Der operative Fehlbetrag (EBIT) erhöhte sich von 1,0 auf 1,3 Mio. EUR (+30,8% yoy). Die weitere Verschlechterung des Konsumklimas im deutschen Heimatmarkt im Jahresverlauf spiegelt sich besonders deutlich in den Q3-Zahlen wider. Mit 10,5 Mio. EUR lagen die Erlöse um 4,5% unter dem Referenzwert. Die Rohertragsmarge verschlechterte sich um 4 PP auf 46,6%, das EBIT von -277 TEUR auf -475 TEUR. Kostensenkungsprogramm mit deutlichem Fortschritt: Elumeo hat Mitte des Jahres ein umfassendes Einsparprogramm gestartet, dessen erste Erfolge nun sichtbar werden. So wurden die Vertriebs- und Verwaltungskosten bereits um 1,1 Mio. EUR reduziert (Q3/24 -12,9% yoy). Angesichts nachlaufender Kosten wird das volle Potenzial der bereits angestoßenen Maßnahmen erst in 2025 sichtbar werden. Für 2025 erwartet der Konzern zusätzliches Einsparpotenzial u.a. durch die Vereinheitlichung der Reichweitenverträge des größten deutschen Kabelnetzbetreibers. Internationalisierung 2.0 erfolgreich angelaufen: Die eigens entwickelte MultiLanguage-Plattform, die es ermöglicht, in Deutschland produzierte Shows automatisiert übersetzen und im Ausland ausstrahlen zu lassen, wurde seit Juli in Spanien, Italien und Frankreich gelauncht. Mit 74.000 EUR ist der Erlösanteil der neuen Sendefenster jedoch noch sehr gering, wenngleich wir in den kommenden Quartalen mit deutlichen Zuwächsen rechnen. Fazit: Das Konsumumfeld wird u.E. in den kommenden Monaten herausfordernd bleiben, so dass Kostenkontrolle weiterhin im Fokus stehen wird. Ohne konjunkturellen Rückenwind fehlt uns jedoch der entscheidende Treiber für spürbar steigende Erlöse und damit auch eine positive Aktienkursentwicklung. Wir erneuern unser Haltenvotum mit einem unveränderten Kursziel von 2,15 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31353.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2032501 18.11.2024 CET/CEST °