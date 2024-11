Eon-Chef Birnbaum sieht Wachstumschancen in günstiger werdender Energiewende

ESSEN (dpa-AFX) - Eon -Chef Leonhard Birnbaum sieht den Energieversorger in seiner aktuellen Verbreitung gut aufgestellt. "Wir können bereits jetzt in unseren Kernmärkten bis an die Grenze unserer finanziellen und bilanziellen Kapazitäten wachsen", sagte der Manager der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX und der Deutschen Presse-Agentur in Essen. Die momentan im Raum stehenden politischen Ziele würden sogar erfordern, dass Eon noch mehr investiere als die von 2024 bis einschließlich 2028 geplanten 42 Milliarden Euro. Um die Investitionen zu erhöhen, müssten aber die politisch induzierten Kosten sinken./lew/tob/niw