Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht.

Heute geht es um das Telemedizin-Unternehmen Hims & Hers. Zuletzt vor zwei Wochen in der detaillierten Betrachtung bei Chartzeit ist schon die Zeit gekommen, wieder auf die Aktie zu blicken. Denn zwischenzeitlich war der Kurs dynamisch angestiegen, nur um dann aufgrund eines direkten Angriff auf das Geschäftsmodell durch Amazon einen regelrechten Crash zu erleiden. Um mehr als 35 Prozent ging es in nur drei Handelstagen abwärts.

Ist das nun eine zweite Chance zum Einstieg, oder ein Grund die Aktie zu verkaufen? Martin geht der Sache auf den Grund.