Pressestimme: 'Frankenpost' zu ARD/ZDF/höhere Rundfunkbeiträgen

"Die Öffentlich-Rechtlichen sollten zum Aufbau der demokratischen Öffentlichkeit beitragen. Das war und ist wichtig und richtig. Ob das heutige Großaufgebot an Sendern mit ihren Dritten und Spartenkanälen noch nötig und zeitgemäß ist, da die jüngeren Seher und Hörer Richtung TikTok und Streamingdienste flüchten, ist dringend zu diskutieren. Wichtiger als der Gang zum Verfassungsgericht wäre für ARD und ZDF die harte Selbstanalyse: Was muss im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages bleiben, was kann weg - und wie ist das alles finanziell auf ordentliche Füße zu stellen? Letzteres ist bei privat finanzierten Medien übrigens Tagesgeschäft."/DP/jha