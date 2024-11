Baloise Holding AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Refokussierungsstrategie von Baloise in Umsetzung – Barmittelgenerierung von über CHF 550 Mio. erwartet



20.11.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Basel, 20. November 2024.



Die ersten neun Monate 2024 in Kürze:

Erste Meilensteine der Refokussierungsstrategie in Umsetzung

Aus dem Verkauf des FRIDAY Portfolios und aufgrund von Abschreibungen durch den Stopp der Ökosystemstrategie wird ein einmaliger negativer Effekt auf den Aktionärsgewinn des Geschäftsjahrs 2024 von insgesamt rund CHF 100 Mio. erwartet

Wachstum im attraktiven Nichtlebengeschäft von 2.9% in Lokalwährung

SST-Quote solide im Bereich von 210% per 30. September 2024

Hoher Barmittelfluss von über CHF 550 Mio. erwartet

Ungebrochene Weiterführung der attraktiven Ausschüttungspolitik, auch dank neuer Logik von mindestens 80% Rückführung des Barmittelflusses an die Aktionäre

Massnahmen der Refokussierungsstrategie sind in Umsetzung



Am 12. September hat Baloise im Rahmen des Investorenupdates die konsequente Umsetzung der Refokussierungsstrategie angekündigt, mit welcher das Unternehmen sich verstärkt auf profitable Segmente des Kerngeschäfts fokussiert. Die neuen Finanzziele umfassen eine Eigenkapitalrendite von 12% bis 15%, eine starke Barmittelgenerierung von über CHF 2 Mrd. in den Jahren 2024 bis 2027 sowie eine höhere Barmittel-Ausschüttungsquote von 80% oder mehr.

Mit dem Ende Oktober angekündigten Verkauf des Portfolios des Digitalversicherers FRIDAY erfolgte ein weiterer Schritt in die neue strategische Richtung. Aufgrund des Verkaufs des FRIDAY-Portfolios, der damit verbundenen Auflösung steuerlicher Verlustvorträge und aus Abschreibungen aufgrund des Stopps der Ökosystemstrategie erwarten wir einen einmaligen negativen Effekt auf den Gewinn von rund CHF 100 Mio. Dieser wird das Geschäftsjahr 2024 belasten. Davon sind CHF 75 Mio. auf FRIDAY und CHF 25 Mio. auf Abschreibungen aus Ökosysteminitiativen zurückzuführen. Wir erwarten aufgrund der Portfoliotransaktion bzw. der Ökosystem-Devestitionen keine weiteren substanziellen negativen Ergebniseffekte für das Geschäftsjahr 2025 oder darüber hinaus.

Das Geschäftsvolumen für die ersten neun Monate 2024 bewegte sich mit 0.3% Wachstum in Lokalwährung auf CHF 6’892.0 Mio. auf dem Niveau der Vergleichsperiode (2023: CHF 6’943.5 Mio.) bzw. auf dem im Halbjahresabschluss 2024 ausgewiesenen Wachstumszahlen. Währungsbereinigt entspricht dies einem leichten Rückgang von 0.7%.

Das Prämienvolumen des Nichtlebengeschäfts wurde in der Betrachtung der ersten neun Monate 2024 in Lokalwährung um 2.9% auf CHF 3’428.3 Mio. gesteigert (Vorjahresperiode: CHF 3’372.4 Mio.). In CHF entspricht dies einem Anstieg von 1.7%.

Der Rückgang des Wachstums im Nichtlebengeschäft im Vergleich zum Halbjahresabschluss ist auf einen buchhalterischen Effekt in der Erfassungslogik der Prämien zurückzuführen. Das Wachstum für die Schweiz fällt deshalb tiefer aus als zum Semesterabschluss.

Alle Ländergesellschaften haben in Lokalwährung zum positiven Wachstum des Nichtlebengeschäfts beigetragen. Stark sind Deutschland und Luxemburg mit 8.4% bzw. 7.2% in Lokalwährung gewachsen. In Belgien haben wir weiterhin in einzelnen Branchen einen höheren Fokus auf Profitabilität gelegt, was in einem Wachstum von 1.6% in Lokalwährung resultierte.

Schaden-Kosten-Satz im Erwartungsbereich für das Geschäftsjahr 2024



Im Rahmen des Semesterabschlusses 2024 haben wir bereits eine erwartete Mehrbelastung auf Stufe EBIT von rund CHF 30 Mio. aufgrund von Gross- und Elementarschäden kommuniziert. Den Schaden-Kosten-Satz für das Jahr 2024 erwarten wir im bereits kommunizierten Bereich von 91% bis 94%. Mittelfristig soll der Schaden-Kosten-Satz dank der Massnahmen unserer Refokussierungsstrategie im Bereich von 90% liegen.

EBIT des Lebengeschäfts deutlich über CHF 200 Mio. erwartet

Das Prämienvolumen des Lebengeschäfts reduzierte sich in Lokalwährung um 3.5% auf CHF 2’748.5 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 2’868.2 Mio.). In CHF war der Rückgang 4.2%. Der Rückgang resultiert, wie bereits in der Semesterabschlusskommunikation erläutert, primär aus dem Schweizer Kollektivlebengeschäft, welches dem anhaltenden Trend hin zu teilautonomen Produkten unterliegt sowie unserer weiterhin restriktiven Zeichnungspolitik in dieser Branche. Die teilautonome Sammelstiftung «Baloise Perspectiva» konnte ihr erfreuliches Wachstum weiter fortsetzen und verzeichnete per Ende September rund 22'000 versicherte Personen und 5'400 angeschlossene Unternehmen.

Die Prämien mit Anlagecharakter (PmA) der Gruppe verbesserten sich aufgrund einer Produkte-Neulancierung in Belgien in Lokalwährung auf 3.7% auf CHF 715.2 Mio. In CHF entsprach der Anstieg 1.8%.

Auf gutem Weg zeigt sich nach den ersten neun Monaten auch die Entwicklung des EBIT im Lebengeschäft. Wir erwarten einen Ergebnisbeitrag dieses Segments von deutlich über CHF 200 Mio. Dies auch aufgrund von Annahmen-Aktualisierungen in der Herleitung der Zinskurve.

SST im Bereich von 210% sowie «A+»-S&P Rating bestätigen starke Kapitalisierung

Baloise zeigt sich auch im aktuell herausfordernden Umfeld als kapitalstarke und solide Unternehmung. Die SST-Quote liegt per Ende September 2024 im Bereich von 210% und damit auf gleichem Niveau wie zum Semesterabschluss. Unsere komfortable Kapitalausstattung bestätigte im Juni 2024 erneut auch S&P Global Ratings mit einem

«A+»-Rating für die Baloise Gruppe. S&P stufte die Kapitalstärke von Baloise als «excellent» ein und unterstrich in ihrem Ratingbericht die sehr guten Marktpositionen, die starke technische Performance sowie die anhaltend hohe Kapitalisierung.

Für das Jahr 2024 bestätigen wir aufgrund der im Vorjahr durchgeführten Optimierung eines belgischen Run-off-Lebenportfolios einen einmaligen Barmittelfluss in Höhe von CHF 62 Mio. Zusammen mit der operativen Barmittelgenerierung erwartet Baloise 2024 einen hohen Barmittelfluss von über CHF 550 Mio.

In Abhängigkeit von der effektiven Barmittelgenerierung am Ende des Geschäftsjahrs und vorbehaltlich des Dividendenentscheids an der nächsten Generalversammlung prüft Baloise nächstes Jahr einen Aktienrückkauf in Höhe von mindestens CHF 100 Mio.

Mit den seit über 20 Jahren ungebrochen attraktiven Dividenden und der neu eingeführten Logik für Aktienrückkäufe bzw. Ausschüttungen (mindestens 80% des Barmittelflusses) führt Baloise die ungebrochene attraktive Aktionärspolitik weiter fort.

Geschäftsvolumen per 30. September 2024 (year to date)

in Mio. CHF, brutto,

Veränderungen in %

LC = Lokalwährung Schweiz Deutschland Belgien Luxemburg Konzern Total Leben 1‘849.4 415.4 318.2 165.6 0.0 2‘748.5 in CHF -9.8% 6.8% -2.0% 59.9% 0% -4.2% in LC -9.8% 9.0% 0.0% 63.1% 0% -3.5% PmA* 32.2 0.00 72.3 610.7 - 715.2 in CHF -3.0% 0.00 545.6% -7.3% - 1.8% in LC -3.0% 0.00 558.4% -5.4% - 3.7% Nichtleben 1‘328.4 708.8 1‘221.7 127.5 42.0 3‘428.3 in CHF 0.9% 6.3% -0.3% 5.1% 0.4% 1.7% in LC 0.9% 8.4% 1.6% 7.2% 2.4% 2.9% Total 3‘210.0 1‘124.1 1‘612.2 903.7 42.0 6‘892.0 in CHF -5.6% 6.5% 3.2% 2.3% 0.4% -0.7% in LC -5.6% 8.6% 5.3% 4.4% 2.4% 0.3%

* Prämien mit Anlagecharakter.

Weitere Informationen

Medieninformation auf www.baloise.com

Refokussierungsstrategie von Baloise

Medienmitteilung als PDF

Medienmappe zum Semesterabschluss 2024

Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2023 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Baloise Holding AG Aeschengraben 21 4002 Basel Schweiz Telefon: +41 61 285 85 85 Fax: +41 61 285 70 70 E-Mail: media.relations@baloise.com Internet: https://www.baloise.com ISIN: CH0012410517 Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2033761

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2033761 20.11.2024 CET/CEST