Vororte Beiruts erneut Ziel israelischer Luftangriffe

BEIRUT (dpa-AFX) - Nach Einbruch der Dunkelheit hat Israels Militär erneut Ziele nahe der libanesischen Hauptstadt Beirut bombardiert. Eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete von mindestens acht lauten Explosionen. Die Luftangriffe folgten auf mehrere Evakuierungsaufrufe des israelischen Militärs an die Bewohner der als Dahija bekannten Vororte. Informationen über mögliche Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.

Trotz neuer Bemühungen um eine Waffenruhe im Libanon eskalierten in den vergangenen Tagen die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz und Israels Militär. Die schiitische Miliz feuerte am Samstag rund 240 Geschosse auf Ziele in Israel. Im Süden des Libanons kam es rund um die Stadt Chiam zu erbitterten Gefechten. Israels Luftwaffe intensivierte ihre Angriffe am Wochenende./arb/DP/he