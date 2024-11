Warum du diese Dividendenaktie in 2025 auf dem Schirm haben solltest

Dividendenaktien sind ein Dauerbrenner unter Anlegern – und das aus gutem Grund. Sie bieten ein passives Einkommen und können langfristig ein solides Wachstum erzielen. Doch nicht jede Dividendenaktie ist gleich.

Mit Blick auf 2025 sticht eine besonders hervor: Procter & Gamble (WKN: 852062). Warum? Weil sie nicht nur für Stabilität sorgt, sondern auch eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen hat. Lass uns genauer hinschauen.

P&G: Eine Dividendenaktie mit Dauerlauf

Procter & Gamble gehört zu den sogenannten Dividendenkönigen – Unternehmen, die ihre Dividende mindestens 50 Jahre in Folge erhöht haben. Das ist keine leichte Aufgabe und zeigt, wie stabil und profitabel P&G ist. Tatsächlich hat das Unternehmen seine Dividende seit 68 Jahren ununterbrochen gesteigert.

Für das Geschäftsjahr 2025 plant P&G, 10 Mrd. US-Dollar an Dividenden auszuschütten und zusätzlich bis zu 7 Mrd. US-Dollar für den Rückkauf eigener Aktien auszugeben. Eine beeindruckende Summe, die zeigt, wie wichtig dem Unternehmen seine Aktionäre sind.

Warum das Wachstum stimmt – trotz Herausforderungen

Natürlich hat auch P&G mit Herausforderungen zu kämpfen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 stiegen die Gewinne je Aktie um 12 %, aber das organische Umsatzwachstum lag nur bei 2 %. Trotz Inflation und anderen wirtschaftlichen Hürden zeigt P&G, dass es seine Preissetzungsmacht nutzen kann.

Spannend ist, dass P&G eine breite Palette an Top-Marken bietet, darunter Tide, Gillette und Oral-B. Dadurch bleibt das Unternehmen auch in schwierigen Zeiten ein sicherer Hafen für Anleger. Selbst wenn Verbraucher auf günstigere Produkte ausweichen, bleibt P&G durch seine vielfältige Produktpalette wettbewerbsfähig.

Der Ausblick auf die Dividendenaktie in 2025: Deswegen ist P&G spannend

Was macht P&G für 2025 besonders als Dividendenaktie interessant? Es ist die Kombination aus solidem Wachstum, stabiler Dividende und langfristiger Perspektive. Für das Geschäftsjahr erwartet P&G ein Gewinnwachstum von bis zu 12 % – ein neuer Rekord. Gleichzeitig hat das Unternehmen eine kluge Strategie: Es investiert kontinuierlich in seine Marken und passt sich flexibel an Marktbedingungen an.

Die Dividendenrendite liegt derzeit bei etwa 2,4 %. Das mag auf den ersten Blick nicht überwältigend wirken, doch die wahre Stärke von P&G liegt in der kontinuierlichen Steigerung der Ausschüttungen. In den letzten zehn Jahren hat das Unternehmen die Dividende um 56 % erhöht und dabei auch die Zahl der ausgegebenen Aktien reduziert.

Ein Muss für langfristige Anleger?

Procter & Gamble ist nicht nur eine der stabilsten Dividendenaktien, sondern auch eine, die in wirtschaftlich unsicheren Zeiten überzeugt. Mit ihrer starken Bilanz, der bewährten Dividendenpolitik und dem Fokus auf Aktionärsrendite bleibt P&G eine sehr gute Option für das kommende Jahr 2025.

Insbesondere langfristig orientierte Anleger, die sich im Laufe der Jahre einen Strom des passiven Einkommens aufbauen möchten, sollten diese Aktie auf jeden Fall im Blick behalten.

