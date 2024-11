Bitcoin weiter unter 100.000 Dollar – Hochspannung bei Anlegern

Auch zu Wochenbeginn muss für das Erreichen der 100.000er-Marke weiterhin Geduld mitgebracht werden. Am späten Sonntagabend kostete eine Bitcoin-Einheit zwischenzeitlich weniger als 96.000 Dollar. Der Sprung in die Sechsstelligkeit wäre ein historischer Meilenstein und würde die Akzeptanz und Adaption der Anlageklasse unterstreichen.

Dass sich Anleger an der Schallmauer von 100.000 Dollar zunächst die Zähne ausbeißen, dürfte nicht allzu verwunderlich sein. Viele Anleger könnten sich an besagter Schlüsselmarke ein persönliches Zwischenziel gesetzt haben.

Angekündigter Rücktritt Gensler sorgt für weiteres Aufatmen

Für Rückenwind könnte weiterhin der jüngste Rücktritt des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler sorgen. Gensler war Anlegern in jüngster Vergangenheit verstärkt ein Dorn im Auge. Investoren hoffen nun, dass der Posten durch eine mehr als verträgliche Personalie in Bezug auf Bitcoin und Co neu besetzt wird. Die Aussicht auf ein kryptofreundliches Washington ist und bleibt das Zugpferd Nummer eins.