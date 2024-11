IPO: Delivery Hero erhöht Talabat-Angebot - Kreise: oberes Ende der Preisspanne

BERLIN/DUBAI (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero erhöht wegen einer starken Investorennachfrage sein Angebot für den Börsengang seiner lukrativen Nahost-Tochter Talabat. Insgesamt solle die Zahl der angebotenen Aktien von knapp 3,5 Milliarden auf nun gut 4,6 Milliarden steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Dies sei ein Fünftel sämtlicher von Talabat ausgegebener Anteilsscheine. Langfristig wollen die Berliner indirekt die Mehrheit an dem Geschäft halten, das die Aktivitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika bündelt.

Der endgültige Angebotspreis soll am 29. November bekanntgegeben werden. Kreisen zufolge dürfte Delivery Hero den Preis auf 1,60 Dirham (0,41 Euro) festsetzen. Damit wäre das obere Ende der bisher kommunizierten Spanne erreicht, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf entsprechende Dokumente. Insgesamt würde Delivery Hero mit der Talabat-Erstnotiz dann umgerechnet rund 1,95 Milliarden Euro einnehmen.

Die Aktien sollen ab dem 10. Dezember an der Börse in Dubai gehandelt werden./ngu/stk