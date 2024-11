ROUNDUP/Libanons Armee: verstärken bereits Positionen im Südlibanon

BEIRUT (dpa-AFX) - Nach Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah hat die libanesische Armee eigenen Angaben zufolge angefangen, ihren Einsatz im Südlibanon zu verstärken. Auf Bildern der Armee war zu sehen, wie Kolonnen von Armeefahrzeugen auf den Straßen unterwegs waren.

Zuvor hatte die Armee bereits angekündigt, "die notwendigen Schritte" zur Umsetzung der Waffenruhe zu unternehmen. Daran arbeiteten die Streitkräfte in Abstimmung mit der UN-Beobachtermission Unifil im Libanon, teilte die Armee auf X mit.

Libanesische Soldaten sollen als Teil der Vereinbarung zur Waffenruhe im Grenzgebiet stationiert werden, um sicherzustellen, dass Hisbollah-Kämpfer sich hinter den Litani-Fluss zurückziehen und dort auch bleiben. Die Armee ist keine aktive Kriegspartei in dem Konflikt zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär.

Lange Staus in Richtung Süden

Das Militär rief Bewohner aus dem Südlibanon zu Geduld auf. Sie sollten mit ihrer Rückkehr in ihrer Heimatorte bis zum Abzug der israelischen Streitkräfte gemäß der Feuerpausen-Vereinbarung warten.

Seit den frühen Morgenstunden machen sich Tausende Menschen in vollgepackten Autos auf den Weg zurück in den Südlibanon, der in den letzten Wochen und Monaten unter massivem Beschuss der israelischen Armee stand. Auf sozialen Medien und im arabischen Fernsehen waren lange Staus auf den Straßen in Richtung Süden zu sehen.

Ein israelischer Militärsprecher hatte zuvor bereits auf X geschrieben, Bewohner von Gegenden, für die es Aufforderungen zur Evakuierung gegeben habe, dürften vorerst nicht in ihre Dörfer zurückkehren./arj/DP/men