Umfrage: CSU in Bayern mit 45 Prozent weitaus stärkste Kraft

München (Reuters) - Die CSU käme einer Umfrage zufolge in Bayern bei einer Bundestagswahl derzeit auf 45 Prozent der Stimmen.

Damit erreichen die Christsozialen einen annähernd so hohen Wert wie alle übrigen im Bundestag vertretenen Parteien aus Bayern zusammen, wie der von Infratest Dimap ermittelte BR24-BayernTrend für den Bayerischen Rundfunk ergab. Bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2021 hatte die CSU in Bayern 31,7 Prozent der Zweitstimmen erhalten. Das entsprach bundesweit einem Stimmenanteil von 5,2 Prozent.

Der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage zufolge lag die AfD in Bayern mit 17 Prozent an zweiter Stelle und würde damit ihren Anteil beinahe verdoppeln. Sie hatte bei der Bundestagswahl 9 Prozent der bayerischen Stimmen erhalten. Die SPD hingegen kam bei der Sonntagsfrage auf 9 Prozent, was im Freistaat einer Halbierung des Wahlergebnisses von 18 Prozent entspricht. Die Grünen erhielten in der Umfrage 13 Prozent, nach einem Wahlergebnis von 14,1 Prozent. Die FDP würden auf 3 Prozent abrutschen. Sie hatte in Bayern bei der Bundestagswahl 10,5 Prozent erhalten.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kam in der Umfrage auf 3 Prozent. Die Linke, die 2021 in Bayern 2,8 Prozent erreichte, wurde nicht gesondert ausgewiesen. Die Freien Wähler, die sich Hoffnungen auf einen erstmaligen Einzug in den Bundestag machen, wurden von 4 Prozent der befragten bayerischen Wahlbererechtigten als Präferenz genannt, deutlich weniger als der bayerische Stimmenanteil von 7,5 Prozent bei der Bundestagswahl. Die Freien Wähler hoffen jedoch auf drei Direkmandate, womit für sie bei der Wahl am 23. Februar die bundesweite Fünf-Prozent-Hürde nicht gelten würde. Befragt wurden vom 20. bis 25. November 1156 Wahlberechtigte in Bayern.

