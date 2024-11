Direct Line lehnt milliardenschwere Kaufofferte von Aviva ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Der britische Versicherer Direct Line Insurance lehnt ein milliardenschweres Übernahmeangebot des Konkurrenten Aviva ab.

Direct Line teilte am Mittwoch mit, dass die Offerte im Volumen von 3,28 Milliarden Pfund das Unternehmen unterbewerte. Der Lebens-, Kraftfahrzeug- und Hausratversicherer Aviva hatte das Angebot von 250 Pence pro Aktie am 19. November unterbreitet. Der Preis entsprach einem Aufschlag von fast 60 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Aktie am 18. November. Die in London ansässige Direct Line konzentriert sich darauf, ihr kostenbelastetes Geschäft zu sanieren. Sie hatte im März einen Übernahmeversuch des belgischen Rivalen Ageas abgelehnt. Der Versicherer hatte Anfang November wegen Problemen in der Kfz-Versicherungssparte Pläne zum Abbau von 550 Stellen angekündigt.

(Bericht von Raechel Thankam, geschrieben von Birgit Mittwollen.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)