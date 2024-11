Eurozone: Wirtschaftsstimmung hellt sich unerwartet etwas auf

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im November unerwartet etwas aufgehellt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 95,8 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel bekannt gab. Bankvolkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf 95,2 Punkte erwartet.

Verbessert hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen. Sie blieb aber auf einem niedrigen Niveau. Bei den Dienstleistern und den Verbraucher trübte sie sich ein. Im Einzelhandel verbesserte sich die Stimmung, während sie sich in der Bauwirtschaft praktisch unverändert zeigte.

Bei den großen Ländern legte die Wirtschaftsstimmung in Frankreich (+3,0 Punkte), Spanien (+2,1) und den Niederlanden (+1,5) zu. Am stärksten trübte sich die Stimmung in Deutschland (-1,3) und einem geringeren Umfang in Italien (-0,3) ein./jsl/jkr/stk