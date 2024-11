TX Group / Schlagwort(e): Dividende/Sonstiges

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 29. November 2024 TX Group passt die Dividendenpolitik an



29.11.2024 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die TX Group hat 2021 zusammen mit Die Mobiliar, Ringier und General Atlantic die SMG Swiss Marketplace Group gegründet und die ertragsstarken Aktivitäten Homegate und Ricardo sowie Tutti und car4you eingebracht. Nachdem die SMG Swiss Marketplace Group seither keine Dividenden ausbezahlt hat, wurde gestern die Ausschüttung einer ausserordentlichen Dividende in der Gesamthöhe von 230 Mio. CHF beschlossen. Davon entfallen 71 Mio. CHF auf die TX Group, die Summe fliesst in den Free Cash Flow der Gruppe ein.

Um Schwankungen aufgrund unregelmässiger Ereignisse über die Jahre zu glätten und zur besseren Planbarkeit, hat sich der Verwaltungsrat der TX Group für eine Anpassung der Ausschüttungspraxis entschieden. Der Dividendenantrag an die Generalversammlung soll weiterhin vom Free Cash Flow b. M&A nach Dividenden an Minderheiten und Rückzahlung der Leasingverbindlichkeiten ausgehen. Die Bandbreite wird auf 30 bis 50 Prozent des so ermittelten Cashflows erweitert, und es wird aus den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Geschäftsjahre 2024, 2025 und 2026 auf alle Fälle eine Dividende von CHF 4.00 pro Aktie beantragt werden.

Mit der Dividendenpolitik soll den legitimen Interessen aller Stakeholder Rechnung getragen werden. Das Aktionariat der TX Group AG war seit jeher der Nachhaltigkeit verpflichtet und hat mit seiner Bereitschaft zur Reinvestition der Mehrheit der erarbeiteten Gewinne den langfristig orientierten Auf- und Ausbau der Gruppe ermöglicht.

Kontakt

Ursula Nötzli, Chief Communications & Sustainability Officer, +41 79 462 52 45, ursula.noetzli@tx.group

Über die TX Group

Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, die einer breiten Nutzerschaft Informationen, Orientierung, Unterhaltung sowie Hilfestellungen für den Alltag bieten. Die Wurzeln liegen in der Publizistik mit den vielfältigen Zeitungen von Tamedia sowie den Medien von 20 Minuten. Ergänzt wird das Portfolio durch die Werbevermarkterin Goldbach. Die TX Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und von JobCloud, hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist durch TX Ventures als Investorin im Bereich Fintech engagiert. Das 1893 gegründete Unternehmen ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert.

www.tx.group

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: TX Group Werdstrasse 21 8021 Zürich Schweiz Internet: www.tx.group ISIN: CH0011178255 Valorennummer: 1117825 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2040805

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2040805 29.11.2024 CET/CEST