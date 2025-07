EQS-News: Nordex Group meldet starken Auftrags-eingang von 2,3 GW im zweiten Quartal des Jahres 2025

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group meldet starken Auftrags-eingang von 2,3 GW im zweiten Quartal des Jahres 2025



10.07.2025 / 07:00 CET/CEST

Auftragseingang steigt auf 2.310 MW im zweiten Quartal 2025, verglichen mit 1.271 MW im Vorjahreszeitraum

In den ersten 6 Monaten erzielte die Nordex Group einen Auftragseingang von 4,5 GW

Stabile Preisgestaltung setzt sich fort

Auftragseingänge im zweiten Quartal kommen primär aus Deutschland, der Türkei und Lettland



Hamburg, 10. Juli 2025. Im zweiten Quartal 2025 hat die Nordex Group im Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) 2.310 MW an Aufträgen gewonnen. Das entspricht einem Plus von rund 82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert (Q2/2024: 1.271 MW). Der Auftragseingang für das erste Halbjahr liegt somit bei 4.492 MW (H1/2024: 3.357 MW). Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung (ASP) stieg im zweiten Quartal 2025 auf 0,97 Mio. Euro/MW (H1/2025: 0,92 Mio. Euro/MW) im Vergleich zu 0,96 Mio. Euro/MW im Vorjahreszeitraum (H1/2024: 0,89 Mio. Euro/MW).

Zwischen April und Juni 2025 bestellten Kunden insgesamt 350 Windenergieanlagen für Projekte in neun Ländern. Die stärksten Einzelmärkte waren Deutschland, die Türkei sowie Lettland.

"Nach einem starken Jahresauftakt haben wir auch im zweiten Quartal eine solide Leistung erbracht, die unseren Auftragseingang auf insgesamt 4,5 GW im ersten Halbjahr erhöhte - und das bei stabilen Preisen. Diese anhaltende Dynamik spiegelt die Stärke unseres Geschäftsmodells und der von uns eingeschlagenen strategische Richtung wider. Mit Blick nach vorn konzentrieren wir uns weiterhin auf unsere Kernmärkte und sind sehr zuversichtlich, dass wir diesen positiven Trend beibehalten können“, erläutert José Luis Blanco, Vorstands-vorsitzender der Nordex Group.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Presseanfragen:



Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

Ansprechpartner für Investorenanfragen:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com

Nordex SE

Tobias Vossberg

Telefon: +49 173 457 3633

tvossberg@nordex-online.com

