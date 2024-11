BSW-Bundesparteitag am 12. Januar

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will seinen Bundesparteitag, auf dem unter anderem das Wahlprogramm für die Bundestagswahl beschlossen werden soll, am 12. Januar in Bonn abhalten. Das teilte die Partei mit. Das Treffen findet dann ziemlich genau ein Jahr nach der offiziellen Gründung des BSW als Partei statt. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals "t-online" soll der Parteitag als Mitgliederparteitag durchgeführt werden, demnach sind dies aktuell rund 1.200. Wegen eines besonders aufwendigen Aufnahmeprozesses sollen zahlreiche Beitrittskandidaten derzeit noch auf Wartelisten stehen.

Medienberichten zufolge erweist sich die auf den 23. Februar vorgezogene Bundestagswahl für das BSW als Herausforderung, weil sie als sehr junge Partei noch nicht über ähnlich viele Mitglieder und eingespielte Strukturen verfügt wie ihre etablierten Konkurrenten./mi/DP/men