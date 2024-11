Tschad beendet Verteidigungsabkommen mit Frankreich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Djamena (Reuters) - Die Regierung der Republik Tschad hat ein Abkommen mit Frankreich über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich aufgekündigt.

Dies teilte das Außenministerium des Landes am Donnerstag (Ortszeit) mit. "In Übereinstimmung mit den Bedingungen des Abkommens wird der Tschad die Modalitäten der Beendigung, einschließlich der notwendigen Fristen, einhalten und mit den französischen Behörden zusammenarbeiten, um einen harmonischen Übergang zu gewährleisten", hieß es in der Erklärung. Der zentralafrikanische Staat, der ein wichtiger westlicher Verbündeter im Kampf gegen Dschihadisten in der Region war, wolle seine Souveränität nach 66 Jahren Unabhängigkeit uneingeschränkt behaupten, erklärte das Ministerium weiter.

Die Entscheidung, das 2019 überarbeitete Abkommen über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich zu beenden, soll es dem Land ermöglichen, seine strategischen Partnerschaften neu zu definieren. In der Erklärung wurde betont, dass dieser Schritt die Beziehungen zu Frankreich nicht in Frage stellen soll. Der Tschad hat in der Vergangenheit eng mit westlichen Militärs zusammengearbeitet, sich aber in den letzten Jahren Russland angenähert. Das französische Außenministerium war für eine Stellungnahme nicht unmittelbar erreichbar.

