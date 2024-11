DIHK-Chef Adrian besorgt um Energiesicherheit

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, macht sich Sorgen um eine dauerhaft sichere Stromversorgung im Deutschland. "Ja, die Energieversorgung macht mir Sorgen. Netzausfälle unter drei Minuten betreffen viele Betriebe insbesondere in der Industrie. Netzbetreiber müssen immer stärker eingreifen, um die Netze stabil zu halten", sagte Adrian den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Außerdem seien die Strom- und Gaspreise in Deutschland nach wie vor zu hoch, beklagte er. Einen von der SPD vorgeschlagenen Industriestrompreis lehnte Adrian aber ab. "Der Industriestrompreis würde eine sehr überschaubare Zahl von Unternehmen subventionieren, ohne die Probleme an ihrer Wurzel zu packen", sagte er zur Begründung. Der DIHK-Präsident plädierte dafür, an Stellschrauben zu drehen, mit denen alle entlastet werden könnten. Als Beispiel nannte er Abgaben und Netzentgelte für Strom./brd/DP/mis