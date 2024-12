Allianz kommt mit australischem Autoversicherer ins Geschäft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Die Allianz kauft in Australien zu.

Der Münchner Versicherungsriese übernimmt für 642 Millionen australische Dollar (umgerechnet rund 396 Millionen Euro) das Schaden- und Unfall-Versicherungsgeschäft des Automobilklubs Royal Automobile Association of South Australia (RAA) und vertreibt exklusiv für 20 Jahre dessen Hausrat- und Autoversicherungen, wie die Allianz am Montag mitteilte. Zudem übernimmt sie die Schadenabwicklung für alle unter der Marke RAA verkauften Policen. Die RAA zählt 825.000 Mitglieder. Sie sei in Südaustralien der führende Versicherer, erklärte Allianz-Manager Richard Feledy. 270 RAA-Mitarbeiter wechseln im Zuge der Übernahme zur Allianz nach Adelaide.

