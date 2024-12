EQS-News: USU als Aussteller auf der Gartner® IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference (IOCS) 2024

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU als Aussteller auf der Gartner® IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference (IOCS) 2024



02.12.2024 / 12:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Möglingen, Deutschland / Boston, USA – 2. Dezember 2024.

USU wird vom 10. bis 12. Dezember 2024 auf der

Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference (IOCS)

in Las Vegas vertreten sein. Das Unternehmen präsentiert an Stand #136 seine Innovationen in den Bereichen IT Asset Management (ITAM), FinOps, Knowledge Management (KM) und IT Service Management (ITSM).

One-Stop-Shop für „next generation I&O“

In einer Zeit, in der Generative AI (GenAI) und andere digitale Innovationen die IT-Landschaft revolutionieren, liefert USU großen Organisationen die Werkzeuge, um ihre IT-Prozesse effizienter, intelligenter und widerstandsfähiger zu gestalten. Besucher der Konferenz können live erleben, wie Lösungen von USU IT-Ressourcen optimieren, Kosten senken und Compliance gewährleisten.

IT Asset Management (ITAM)

Mit KI-gestützten Funktionen wie automatisierter Inventarisierung, Lizenzoptimierung und Lebenszyklus-Management sorgt USU ITAM für vollständige Transparenz und Kontrolle über alle IT-Ressourcen. Dies reduziert Kosten und Risiken, unterstützt bei der Sicherstellung von Software-Compliance und macht Prozesse effizienter.

FinOps-Lösungen

Speziell für das Management von Cloud-Kosten entwickelt, ermöglichen USU FinOps-Tools eine präzise Steuerung der Cloud-Ausgaben. Sie bündeln alle Cloud-Anbieter und -Dienste in einer einzigen, einheitlichen Ansicht und erlauben eine flexible Granularität. So behalten Unternehmen sämtliche Kosten – von Kunden über Teams bis hin zu Funktionen – im Blick, minimieren Cloud-Verschwendung, erkennen Ausgabenmuster und identifizieren gezielt Potenziale für Verbesserungen.

Knowledge Management (KM)

Mit einer leistungsstarken, GenAI-integrierten Plattform unterstützt USU Unternehmen dabei, die Wissensbereitstellung zu revolutionieren. Auf Basis einer aktiven Wissensdatenbank verbessert die Lösung die Service-Qualität durch kontextsensitive Antworten, automatisierte Dokumentenerstellung und Unterstützung bei der Redaktionsarbeit.

IT Service Management (ITSM)

USU ITSM ermöglicht Unternehmen, ihre IT-Dienste effizient und benutzerfreundlich zu verwalten. Durch Automatisierung und intelligente Analysefunktionen wird die Servicebereitstellung beschleunigt und gleichzeitig die Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern gesteigert.

Praxisnahe Einblicke und Austausch vor Ort

Als führender Anbieter im Bereich IT-Lösungen lädt USU Besucher zu interaktiven Demonstrationen und Experten-Gesprächen ein. Die Konferenz bietet aus USU-Sicht eine ideale Plattform, um aktuelle IT-Trends zu diskutieren und Strategien für 2025 und darüber hinaus zu entwickeln.

„Die Gartner IOCS bietet unserer Erfahrung nach eine hervorragende Möglichkeit, um unsere innovativen IT-Lösungen einem internationalen Publikum vorzustellen. Mit unserem Portfolio unterstützen wir Unternehmen, die Herausforderungen der digitalen Transformation zu meistern – von der Optimierung der IT-Betriebsabläufe bis hin zur Kostentransparenz und Compliance. Unser Ziel ist es, Organisationen dabei zu helfen, ihre IT nachhaltig zukunftssicher und effizient zu gestalten“, sagt Achim Rudolph, Senior Vice President und Managing Direcxtor von USU.

Diese Pressemitteilung ist unter

http://www.usu.com abrufbar.

Gartner disclaimer

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.

Über die Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference

Gartner analysts will provide additional analysis on cloud strategies and infrastructure and operations trends at the Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conferences taking place December 10-12 in

Las Vegas

. Follow news and updates from these conferences on X using

#GartnerIO

Über USU Software

Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Service-Management unterstützt USU Unternehmen dabei, die Anforderungen der digitalen Welt zu bewältigen. Global agierende Unternehmen nutzen unsere Lösungen, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit intelligenteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und weltweiten Standorten bringt das USU-Team seine Kunden in die Zukunft.

Neben der USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Digital Solutions GmbH, USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zur USU Software AG.

Weitere Informationen:

https://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail:

thomas.gerick@usu.com

02.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 1 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg EQS News ID: 2042339

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2042339 02.12.2024 CET/CEST