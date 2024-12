Libanesische Staatsagentur meldet israelische Luftangriffe

BEIRUT (dpa-AFX) - Nach mehreren kleinen Zwischenfällen und Verstößen gegen die Waffenruhe hat Israel auf Raketenbeschuss der Hisbollah reagiert und Ziele im Südlibanon angegriffen. Luftangriffe trafen die Stadt Talusah, wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete. Dabei soll es auch Opfer gegeben haben, hieß es zunächst ohne Details. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten.

Israel und die Hisbollah haben sich seit Inkrafttreten der Waffenruhe am Mittwoch vergangener Woche schon wiederholt gegenseitig Verstöße vorgeworfen. Die israelische Armee griff trotz der Waffenruhe wiederholt Ziele aus der Luft und am Boden im Libanon an. Israel sprach von Reaktionen auf Verstöße der proiranischen Miliz./arb/DP/ngu