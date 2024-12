Aktien Europa Schluss: Anleger bleiben zuversichtlich

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag an die Gewinne zu Wochenbeginn angeknüpft. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 4.878,51 Punkten. Außerhalb des Euroraums stieg der Schweizer Leitindex SMI um 0,04 Prozent auf 11.834,32 Zähler. Der britische FTSE 100 zog um 0,56 Prozent auf 8.359,41 Punkte an.

Die Märkte profitierten von dem insgesamt positiven Umfeld. Hilfreich seien die Aussichten auf eine weiterhin lockere Geldpolitik in den USA und im Euroraum, gepaart mit der Hoffnung auf eine baldige Konjunkturerholung in Europa, erklärte Marktexperte Andreas Lipkow. Zudem habe die chinesische Regierung für kommende Woche einen Kongress anberaumt, um über weitere Wirtschaftsstimuli zu sprechen. Das wecke ebenfalls Fantasien./edh/mis