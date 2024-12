AKTIEN IM FOKUS: US-Halbleiterwerte klar im Minus - Microchip schließt Werk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von US-Halbleiterunternehmen haben am Dienstag überwiegend deutlich nachgegeben. Sie reagierten damit auf die Nachricht, dass Microchip Technology ein Werk in Arizona schließen wird. Als Gründe wurden eine niedriger als erwartete Chip-Nachfrage und volle Lager genannt.

So fielen die Microchip-Papiere an der Technologiebörse Nasdaq um 5,0 Prozent. Die Anteilsscheine von Intel sackten als Nasdaq-Schlusslicht sogar um 5,9 Prozent ab. Die Titel von On Semiconductor büßten 4,8 Prozent

Intel hatte erst ab Vortag den Abgang von Konzernchef Pat Gelsinger bekannt gegeben. Das Unternehmen hatte einst den Halbleiter-Markt dominiert, kämpft aber seit Jahren mit Problemen. Vor allem im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eroberte der Grafikkarten-Spezialist Nvidia eine Spitzenposition. Zudem steht Intel stärker unter Druck im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren./edh/mis