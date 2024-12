IRW-News: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL übernimmt Kontrolle über Mutuo Health Solutions zur Entwicklung der nächsten Generation von KI-gestützten Co-Piloten für die Ärzteschaft

IRW-PRESS: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL übernimmt Kontrolle über Mutuo Health Solutions zur Entwicklung der nächsten Generation von KI-gestützten Co-Piloten für die Ärzteschaft

- HEALWELL hat eine kontrollierende Mehrheitsbeteiligung an der Firma Mutuo Health Solutions erworben. Die in Toronto ansässige Firma Mutuo Health Solutions ist auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medizin spezialisiert und entwickelt prädiktive klinische KI-Technologien.

- Die AutoScribe-Plattform von Mutuo Health ist eine fortschrittliche, KI-gestützte Ambient-Scribe-Lösung, die Gespräche zwischen Arzt und Patient mit Hilfe von natürlicher Sprachverarbeitung und maschineller Lerntechnologie in Echtzeit in hochwertige elektronische Patientenakten transkribiert.

- Die Spracherkennungsfunktionen von AutoScribe, die mit einem soliden Framework zum Schutz der Privatsphäre von Patienten entwickelt wurden, ermöglichen es Gesundheitsdienstleistern, sich auf die Patientenpflege zu konzentrieren, den Verwaltungsaufwand deutlich zu minimieren und dadurch auch die Patientenversorgung zu optimieren.

- HEALWELL plant, AutoScribe mit seinen speziell für die Entscheidungshilfe entwickelten KI-Assistenten zu kombinieren und so eine hochmoderne Serie von KI-gestützten Co-Piloten für die Ärzteschaft zu kreieren, um deren Effizienz entscheidend zu optimieren.

TORONTO, ONTARIO, 3. Dezember 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, gibt mit Freude bekannt, dass es für eine Kaufsumme von 5,5 Mio. $ in Form von Bargeld und HEALWELL-Aktien eine 51%ige kontrollierende Mehrheitsbeteiligung an der Firma Mutuo Health Solutions (Mutuo) erworben hat. Mutuo ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf KI-gestützte Ambient-Scribe-Lösungen für die klinische Dokumentation spezialisiert hat. Sein Vorzeigeprodukt, die AutoScribe-Plattform, transkribiert Dialoge zwischen dem klinischen Personal und dem Patienten mit Hilfe von maschinellem Lernen (ML) und natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) in Echtzeit und erstellt daraus strukturierte elektronische Patientenakten (EMR). Die Firmenübernahme steht ganz im Einklang mit der Strategie von HEALWELL, KI-fähige Gesundheitstechnologien zu erwerben und zu verbessern, mit denen die Effizienz im klinischen Bereich sowie die Behandlungserfolge der Patienten verbessert werden und letztendlich auch eine Krankheitsfrüherkennung möglich wird.

Mutuo wurde 2018 von einem Team aus KI-Forschern und Fachleuten im Gesundheitswesen gegründet, darunter auch ein Hausarzt, der die Herausforderungen des Dokumentations-Burnouts am eigenen Leib erfahren musste. Die Vermarktung von AutoScribe durch Mutuo wurde im Rahmen einer einzigartigen Kooperation zwischen der University of Toronto und Unity Health Toronto initiiert. Die Plattform zeichnet sich durch ihren Fokus auf Präzision, Sicherheit und Integration im kanadischen Gesundheitssystem aus und macht jede Interaktion mit den Patienten zu einer Chance, die Versorgung zu optimieren. Durch die Erfassung und Strukturierung von Patientendaten in Echtzeit bietet AutoScribe den Gesundheitsdienstleistern die Möglichkeit, sich auf die Patientenversorgung zu konzentrieren und die klinische Genauigkeit und betriebliche Effizienz zu verbessern.

Die AutoScribe-Plattform von Mutuo geht über das herkömmliche medizinische Diktat hinaus; sie verwendet fortschrittliche KI-gesteuerte Transkriptions- und Prädiktionsfunktionen, die durch das maschinelle Lernen kontinuierlich verbessert werden. Mit der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Mutuo wird HEALWELL sein Technologieportfolio weiter vertiefen und sein Angebot an KI-gesteuerten Gesundheitslösungen entsprechend erweitern. HEALWELL plant die Einbindung von AutoScribe in seine speziell für die Entscheidungshilfe im klinischen Bereich entwickelten erstklassigen KI-Assistenten. Dadurch soll eine neue Generation von Co-Piloten für die Ärzteschaft entstehen, die eine hochintegrierte, erstklassige klinische Verwaltungsautomatisierung und klinische Entscheidungsunterstützung bieten. Durch die Einbindung der Funktionen von AutoScribe ist HEALWELL in der Lage, Gesundheitsdienstleistern ein fortschrittliches, adaptierbares digitales Assistenz-Tool anzubieten und insbesondere den steigenden Bedarf an Dokumentationen und Automatisierung der elektronischen Patientenakte (EMR) in Kliniken und Krankenhäusern zu decken. Die Firmenübernahme trägt außerdem dazu bei, HEALWELL als führenden Anbieter von prädiktiven KI-Lösungen zu positionieren, die darauf ausgelegt sind, klinische Arbeitsabläufe zu rationalisieren, die Patientenversorgung zu verbessern und das medizinische Personal mit einer modernen Entscheidungshilfe für den klinischen Bereich zu unterstützen.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, meint dazu: Wir freuen uns sehr, Mutuo mit seiner bemerkenswerten AutoScribe-Technologie bei HEALWELL begrüßen zu können. Diese Übernahme ist ein weiterer Schritt vorwärts auf unserem Weg, medizinischen Fachkräften die fortschrittlichsten KI-Tools zur Verfügung zu stellen, um die Patientenversorgung zu optimieren und letztlich zu einer früheren Krankheitserkennung und -diagnose beizutragen. AutoScribes einzigartige Transkriptionsfunktionen in Echtzeit gepaart mit dem prädiktiven KI-Framework werden den klinischen Fachkräften die Verwaltung von Patientendaten erheblich erleichtern und es ihnen ermöglichen, sich stärker auf die patientenzentrierte Pflege zu konzentrieren. Wir freuen uns darauf, diese Technologie gemeinsam mit dem Team von Mutuos und seinen qualifizierten Forschern und Medizinern weiter auszubauen.

Dr. Noah Crampton, CEO von Mutuo Health Solutions, fügt hinzu: Wir von Mutuo sind begeistert, unsere Kräfte mit denen von HEALWELL zu bündeln und AutoScribe noch mehr Gesundheitsdienstleistern in ganz Kanada und auch in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen. Diese Partnerschaft bietet uns die Möglichkeit, mit Unterstützung der Fachkompetenz und des umfangreichen Netzwerks von HEALWELL unsere Geschäftsziele noch rascher zu erreichen. Wir wollen den Ärzten die überbordende Bürokratie erleichtern und gleichzeitig die Qualität der Patientenversorgung verbessern. Wir sind gespannt auf die positiven Auswirkungen, die diese Zusammenarbeit auf das Gesundheitswesen haben wird.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu Healwells Plan, AutoScribe von Mutuo in seine eigenen KI-gestützten klinischen Co-Piloten zu integrieren, in seine eigenen zukünftigen Produkt- und Dienstleistungsangebote, zu den potenziellen Vorteilen der Produkt- und Dienstleistungsangebote von Mutuo und zu potenziellen Synergien zwischen Mutuo und dem Unternehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie Chance, Potenzial, verbessern, erwarten, schaffen, planen, ermöglichen, positionieren oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten, erfolgen oder erzielt werden werden, können, könnten, würden, sollten, dürften oder können, oder die Verneinung einer dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, das Geschäft von Mutuo erfolgreich in das eigene zu integrieren; HEALWELLs Fähigkeit, künstliche Intelligenz, Datenmanagement und andere Dienstleistungen und Fachkenntnisse zu nutzen, um das Dienstleistungsangebot von Mutuo zu erweitern und zu beschleunigen; Trends beim Kundenwachstum ; die Fähigkeit von HEALWELL, neue Technologien zu entwickeln, und die Zeitpläne, nach denen sie entwickelt werden können; die erwartungsgemäße Funktionsweise neuer Technologien; die erwartungsgemäße Annahme und Nutzung neuer Technologien und Dienstleistungen durch die Kunden; die Notwendigkeit, immer innovativere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; Fähigkeit von HEALWELL, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; HEALWELLs kontinuierliche Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, die allgemeiner oder spezifischer Art sein können und die die Möglichkeit beinhalten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als unzutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Tel.: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77665

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77665&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42249X1006

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.