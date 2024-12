Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht.

Heute geht es um den Spezialisten im Sicherheits-Bereich Axon Enterprise. Die Aktie ist im Juni dieses Jahres in das Chartzeit Investment-Depot aufgenommen worden. Seither hat der Kurs um mehr als 120 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn summieren die Gewinne sich auf mehr als 150 Prozent. Die Gewinne steigen zwar auch kräftig, aber nicht so kräftig. Dadurch ist die Aktie in den letzten Wochen sehr teuer geworden.

Ob es dennoch lohnt zu kaufen und wie bestehende Investoren sich hier verhalten können, das seht ihr in diesem Video.