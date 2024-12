Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Rüstungsindustrie / Krieg

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Rüstungsindustrie / Krieg:

"Im Casino gewinnt immer die Bank. Das weiß jeder. Und trotzdem verspielen die Leute ihr Vermögen. Im Krieg gewinnen die Waffenhersteller. Egal, wer siegt. Das weiß offensichtlich nicht jeder. Zumindest wird darüber viel zu wenig geredet. Dabei ist die Gleichung erschreckend einfach: Weil wir in einer kriegerischen Zeit leben, laufen die Rüstungsgeschäfte prächtig. Auch in Deutschland. Auftragsbücher füllen sich, Jobs werden geschaffen, Aktien steigern ihren Wert. Viele verdienen mit. (.) Da entsteht ethisch betrachtet eine tiefe Kluft: Wie kann es sein, dass Krieg für die einen Tod, Leid und Hunger bedeutet - er aber auf der anderen Seite Menschen reich macht? Wäre es nicht an der Zeit, Gewinne aus Waffengeschäften steuerlich anders zu behandeln als zum Beispiel Gewinne mit Lebensmitteln oder Arznei?"/yyzz/DP/ngu