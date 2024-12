VERMISCHTES: Umstrittenes Game 'Brawl Stars' erobert Youtube-Charts

BERLIN (dpa-AFX) - Gaming und Sport waren die Top-Themen, die die Nutzerinnen und Nutzer von YouTube in Deutschland besonders beschäftigt haben. In den Jahrescharts eroberte dabei das populäre Mobile-Game "Brawl Stars" in der Kategorie "Trending Topic" Platz 1. In dem comic-artigen Spiel, das Thema vieler Videos auf der Plattform ist, treten Kämpfer, die sogenannten Brawler, gegeneinander an und versuchen sich durchzusetzen.

Bei Verbraucherschützern wird das Spiel allerdings auch kritisch gesehen. Obwohl die einzelnen Spielrunden recht kurz sind, gebe es starke Anreize, endlos weiterzuspielen. Außerdem stören sich die Kritiker daran, dass in dem kostenlosen Game überdurchschnittlich stark für In-App-Käufe geworben wird, mit denen man neue Brawler erwerben kann.

Auf YouTube größer als Minecraft

Mit Blick auf Wachstum und Nutzerinteresse war "Brawl Stars" dieses Jahr sogar relevanter als die Game-Giganten "Fortnite" und "Minecraft". Auf YouTube ist in der Community besonders der Creator Jo Jonas populär, der hinter den internationalen Superstars Cristiano Ronaldo und MrBeast auf Platz 3 des Rankings der "Top Creator" landete. Der 26 Jahre alte YouTuber ist seit vier Jahren auf der Videoplattform aktiv und hat in dieser Zeit über 500 Millionen Aufrufe auf seinem Kanal verzeichnet./chd/DP/ngu