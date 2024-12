Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt nach Sprung über 20.000 Punkte weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordsprung über 20.000 Punkte am Vortag hat der Dax zur Wochenmitte noch eine Schippe draufgelegt. Im frühen Handel am Mittwoch kletterte der deutsche Leitindex um weitere 0,5 Prozent auf 20.124 Zähler. Die viel zitierte Jahresend-Rally ist also in eine weitere Runde gegangen.

Unterstützung erhält der Dax vom Schwergewicht SAP . Die Aktie profitiert von überraschend starken Geschäftszahlen des US-Kontrahenten Salesforce . Die SAP-Aktie ist der schwerste Titel im deutschen Leitindex.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen legte um ein halbes Prozent auf 26.593 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich ebenfalls etwas fester./bek/jha/