Delta-Fly Pharma Inc.: Update zum Entwicklungsstand von DFP-17729

Wir freuen uns, Ihnen unseren neuesten Entwicklungsstand mitteilen zu können.

Weiterhin teilen wir Ihnen voller Stolz mit, dass nach Rücksprache mit der PMDA am 3. Dezember 2024 die klinische Phase-II/III-Studie mit DFP-17729 in Kombination mit TS-1 im Vergleich zu TS-1 allein bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs nach einer Drittlinienbehandlung genehmigt wurde.

In einer Phase-I/II-Studie zu DFP-17729 in Kombination mit TS-1 bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium wurde kein signifikanter Unterschied zur Kontrollbehandlung (TS-1 oder Gemcitabin) festgestellt, aber eine stratifizierte Analyse zeigte, dass bei Patienten, die in der dritten oder einer späteren Behandlungslinie länger als 6 Wochen behandelt wurden, FP-17729 in Kombination mit TS-1 eine vorherrschende Verlängerung des medianen Gesamtüberlebens (mOS) zeigte (9,0 Monate gegenüber 6,1 Monaten), und es wurde auch eine signifikante Korrelation zwischen der Alkalisierung des Urins und dem mOS bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs beobachtet, die mit DFP-17729 behandelt wurden, was ein wichtiger Beweis für das Konzept ist. Wir haben diese Ergebnisse auf dem ESMO Gastrointestinal Cancers Congress 2024 und der 55. Jahrestagung der Japan Pancreas Society vorgestellt, wo die Präsentation viel Aufmerksamkeit erhielt.

DFP-17729 ist ein neuartiger Ansatz zur Neutralisierung der sauren Krebs-Mikroumgebung, und mehrere Patente auf verwandte Erfindungen wurden in wichtigen Ländern auf der ganzen Welt erteilt, und sein Wirksamkeitspotenzial wurde in Fachzeitschriften veröffentlicht.

Wir werden DFP-17729 zunächst als Behandlungsmethode für refraktären Bauchspeicheldrüsenkrebs identifizieren, für den es noch keine wirksame Behandlung gibt, und dann versuchen, die Indikation durch Partnerschaften mit großen globalen Pharmaunternehmen auf andere Krebsarten auszuweiten.

Bitte beachten Sie unseren eigenen innovativen Ansatz für unheilbar an Krebs erkrankte Patienten und kontaktieren Sie uns.

