EQS-Adhoc: Klassik Radio AG: Widerruf der Zulassung der Aktien zum Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

Augsburg, 4. Dezember 2024

Die Klassik Radio AG (ISIN DE0007857476) wurde von der Frankfurter Wertpapierbörse darüber informiert, dass diese heute ihren Beschluss über den Widerruf der Zulassung der Aktien der Klassik Radio AG zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gefasst und veröffentlicht hat. Der Widerruf wird mit Ablauf des 9. Dezember 2024 wirksam werden und die Aktien der Klassik Radio AG werden gleichzeitig, somit 20 Jahre nach der Erstnotierung am 4. Dezember 2004, nicht mehr im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar sein. Zu diesem Zeitpunkt endet auch die Annahmefrist des am 11. November 2024 veröffentlichten und an die Aktionäre der Klassik Radio AG gerichteten öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots der UK Media Invest GmbH.

Bereits seit dem 27. November 2024 sind die Aktien der Klassik Radio AG in das Qualitätssegment m:access des Freiverkehrs der Börse München einbezogen. Die XETRA-Notierung der Aktien bleibt davon unabhängig fortbestehen.

