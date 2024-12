OTS: Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V. / Hamburger Impact ...

Hamburger Impact FinTech Parto schließt Pre-Seed Finanzierungsrunde über 2,5 Mio. EUR ab / Business Angels aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern als Kapital- und Ideengeber (FOTO) Kiel (ots) - Die Hamburger Parto Group GmbH hat ihre Pre-Seed-Finanzierungsrunde über 2,5 Millionen Euro abgeschlossen. Das Impact Fintech-Startup entwickelt eine Zahlungslösung für Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die speziell auf die Bedürfnisse von Pflegeeinrichtungen und ihre Bewohner zugeschnittene Lösung minimiert die administrativen Aufwände von Pflegeeinrichtungen und verhilft ihren Bewohnern zu mehr Autonomie und damit zu einer höheren Lebensqualität. An die Stelle der Auszahlung von Bargeld an Heim-Bewohner treten Zahlungskarten. Investiert haben die Venture-Capital-Gesellschaften Heal Capital, Berlin und Motive Ventures, New York, London, Berlin, sowie eine Reihe bekannter norddeutscher Business Angels. Die Idee für die Gründung von Parto wurde vor Jahren im Rahmen der Zusammenarbeit der Diakonie Nord Nord-Ost, Lübeck, mit dem damaligen Gründungsvorstand der Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V. (BBASH), Kiel, Matthias Damerow geboren. Im weiteren Gründungsverlauf trat der Vorstand der Baltic Incubate Business Club MV e.V. Sebastian Megow, Rostock, als Investor und Partner für das Business Development und die Markterkundung hinzu. Im September 2023 wurde die Gesellschaft zunächst unter dem Namen Participayed von Sebastian Megow, Matthias Damerow, Jes Hennig (CEO), Christoph Roling (CPO) und Thomas Heuck (CCO) gegründet. Jes und Christoph sind aus ihrer Zeit bei der Neobank Ruuky Startup-erfahren. Thomas war zuvor über 20 Jahre in leitenden Vertriebs- und Marketingpositionen tätig. Im September 2024 gewann das Startup auch den Gründergeist-Preis der Hamburger Wirtschaftsjunioren. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz verspricht Parto die Prozesskosten der Betreiber von Pflegeeinrichtungen und Seniorenheimen um bis zu 75 % zu senken. Die Diakonie Nord Nord-Ost ist als Ideengeberin Pilotkunde. Als Partner für die Geschäfts- und Treuhandkonten fungiert die Volksbank Mittweida eG. Die Zahlungskarten stammen von Visa. Pressekontakt: Julian von Hassell, Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V., Kiel, vonhassell@bba-sh.de; 0151-52438869 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149862/5923095 OTS: Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V.