dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.12.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Kupferkonzern Aurubis erhöht Dividende - Aktie MDax-Spitze

HAMBURG - Der Kupferkonzern Aurubis will seinen Aktionären nach einem Gewinnanstieg für das vergangene Jahr eine höhere Dividende zahlen. So sollen mit 1,50 Euro je Aktie zehn Cent mehr ausgeschüttet werden als im Vorjahr, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Das ist deutlich mehr als erwartet. Im Schnitt hatten Analysten sogar mit einer Senkung gerechnet. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung.

Safran sieht sich weiter auf Wachstumskurs - Aktienrückkäufe angekündigt

PARIS - Der französische Triebwerksbauer Safran traut sich auch in den kommenden Jahren kräftiges Wachstum zu. 2025 soll der Umsatz um rund zehn Prozent zulegen, teilte der Zulieferer von Airbus und Boeing am Donnerstag bei einem Kapitalmarkttag mit. Das bereinigte operative Ergebnis soll im kommenden Jahr zwischen 4,7 und 4,8 Milliarden Euro liegen. 2028 peilt Safran sogar 6 bis 6,5 Milliarden Euro an. Der Umsatz dürfte mittelfristig pro Jahr im hohen einstelligen Prozentbereich steigen.

Airbus konkretisiert Stellenabbau in Rüstungs- und Raumfahrtsparte

MÜNCHEN - Der mit hohen Verluste im Satellitengeschäft ringende Airbus-Konzern hat den angekündigten Stellenabbau in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte konkretisiert. Wie der Konzern am Mittwochabend mitteilte, geht es konkret um 2.043 Stellen, gut die Hälfte davon in der Raumfahrtsparte und knapp 700 in Deutschland. Im Wesentlichen gehe um Management-Unterstützungspositionen, die nicht einem konkreten Programm oder Projekt zugewiesen seien. Insgesamt gehe es um rund 5 Prozent der Stellen der gesamten Sparte. Mitte Oktober, bei der Vorstellung der Kostensenkungspläne, war zunächst von bis zu 2.500 Stellen die Rede gewesen.

Kreise: Amundi an Allianz Global Investors interssiert

LONDON - Der französische Vermögensverwalter Amundi ist laut Insidern am Allianz -Vermögensverwalter Allianz Global Investors (AGI) interessiert. Die Franzosen und der deutsche Versicherer hätten in den vergangenen Monaten immer mal wieder über einen Deal gesprochen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Im Raum gestanden hätten dabei auch eine komplette Übernahme von AGI durch Amundi sowie ein Zusammenschluss von Amundi und AGI, wobei die Allianz dann einen größeren Anteil am neuen Unternehmen haben würde. Ob es zu einer Einigung komme, sei aber offen. Die Allianz habe zudem auch vorläufige Gespräche mit der Deutschen Bank über eine mögliche Fusion ihrer Vermögensverwaltungstochter mit jener der Deutschen Bank (DWS ) geführt, hieß es.

ROUNDUP/UBS: Vermögen der Milliardäre in zehn Jahren mehr als verdoppelt

ZÜRICH - Die Zahl der Superreichen und ihr Vermögen ist innerhalb von zehn Jahren deutlich gestiegen: Im April 2024 gab es nach einer Studie der Schweizer Bank UBS 2.682 Milliardäre, gut 50 Prozent mehr als im März 2015. Ihr Gesamtvermögen stieg in dem Zeitraum um 121 Prozent auf 14 Billionen Dollar (13,3 Bio Euro). Das ist mehr als dreimal so viel wie die gesamte Wirtschaftsleistung Deutschlands in einem Jahr.

ROUNDUP 2: Warburg Pincus reduziert Anteil am Internetdienstleister Ionos weiter

MONTABAUR - Der Finanzinvestor Warburg Pincus hat seine Beteiligung am Internetdienstleister Ionos weiter verringert. Insgesamt wurden 10,5 Millionen Papiere zu 21,85 Euro verkauft, teilte Warburg Pincus am Donnerstag mit. Der Finanzinvestor erlöste damit rund 229 Millionen Euro. Das ist mehr als ursprünglich am Vorabend angekündigt.

Weitere Meldungen -Knaus Tabbert bestellt neuen Finanzchef -Bezos: Trump ist seit erster Amtszeit ruhiger geworden -Northvolt-Krise - Finanzministerin will Schulden aufnehmen -Bericht: VW prüft Verlagerung der ID.Buzz-Fertigung -Autositzhersteller Recaro an Investor verkauft -ROUNDUP: Grünen-Bundestagsfraktion gegen Gasförderung vor Borkum -Leck an der 'Druschba' in Polen - Öl für PCK läuft trotzdem -Grünes Licht der EU für Verstaatlichung der Meyer Werft -China bestraft 13 US-Rüstungsfirmen wegen Taiwan-Waffenlieferungen -Lufthansa macht Drehkreuze zur Chefsache -Wasserversorger einigt sich auf Vertragsangebot für Tesla -Zwei große Ladeparks für E-Lkw eröffnet -Deutschlands Handynetze werden besser -Tui: Sommerbuchungen 2025 starten früher und stärker -Proteste gegen Salzgitter-Übernahme erwartet -Studie: Stromnetz-Ausbau könnte 651 Milliarden Euro kosten -CDA-Chef Radtke fordert europäischen Stahlgipfel -Allianz: Chefposten werden riskanter - mehr Klagen erwartet -Staatsanwaltschaft: Anklage gegen Ex-Conti-Chef -USA: Acht Telekom-Anbieter von Hackerangriffen betroffen -ROUNDUP: Aus für zwei Schweizer Atomkraftwerke kommt 2032 und 2033 -Teures Wohnen: 40 Prozent fühlen sich belastet -Klage gegen Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle eingereicht -Netflix: Zweite 'Wednesday'-Staffel ist gedreht -Adeyemi und Brandt vor BVB-Comeback - Anton fällt aus -Nach KaDeWe-Pleite Ermittlungen wegen Subventionsbetrugs -Europäisches Satellitenpaar ins All gestartet

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha