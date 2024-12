EQS-News: Klimaziele der KION GROUP AG durch Science Based Targets initiative erfolgreich validiert

EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Klimaziele der KION GROUP AG durch Science Based Targets initiative erfolgreich validiert

Bestätigung der wissenschaftsbasierten kurz- (2030) und langfristigen (2050) Klimaziele durch die SBTi

Valeria Gargiulo (CPSO bei KION): „Wichtiger Meilenstein in unserer Nachhaltigkeitsstrategie“

Noch engere Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten angestrebt

Frankfurt am Main, 5. Dezember 2024 – Die KION GROUP AG gibt bekannt, dass ihre Klimaziele von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurden. Im Juli 2023 hat sich KION verpflichtet, auf Basis des von der SBTi entwickelten Rahmens bis spätestens 2050 Net-Zero, also Netto-Null-Treibhausgasemissionen, entlang der gesamten Wertschöpfungskette (Scope 1, 2 und 3) zu erreichen.

SBTi bietet Unternehmen eine wissenschaftlich fundierte Grundlage zur Festlegung und Validierung von Klimazielen. Das Rahmenwerk umfasst sowohl kurzfristige (near-term) als auch langfristige Ziele (long-term), um bis spätestens 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen und das Ziel des Pariser Klimaabkommens der Vereinten Nationen zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 °C zu erfüllen. Die beabsichtigen Emissionsreduktionen der KION wurden nun von der SBTi bestätigt.

„Die Validierung unserer Klimaziele durch die Science Based Targets initiative ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Nachhaltigkeitsstrategie und bestätigt unseren bisherigen Weg“, sagt Valeria Gargiulo, Chief People & Sustainability Officer (CPSO) der KION GROUP AG. „Mit Blick in die Zukunft ist sie ein klares Signal: Um unsere kurz- und langfristigen Ziele zu erreichen, müssen wir die Dekarbonisierung entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette konsequent vorantreiben - im eigenen Unternehmen und in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten.“

Kurzfristige Ziele (near-term, bis 2030)

Die kurzfristigen wissenschaftsbasierten Ziele des Unternehmens sehen vor, dass KION bis 2030 42 % der Emissionen in Scope 1 und 2 gegenüber dem Basisjahr 2021 reduziert. In Scope 3 verpflichtet sich KION, bis 2030 25 % der Treibhausgasemissionen aus der Nutzung verkaufter Produkte, der mit Abstand größten Scope-3-Kategorie, zu reduzieren.

Des Weiteren verpflichtet sich KION, Treibhausgasemissionen aus der eigenen Lieferkette zu reduzieren. Dazu zählt auch, dass Lieferanten des Unternehmens, die gemeinsam für fünf Prozent oder mehr der Emissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen bei KION verantwortlich sind, bis zum Jahr 2029 eigene SBTi-Ziele setzen.

Langfristige Ziele (long-term, bis 2050)

Langfristig verpflichtet sich KION, bis zum Jahr 2050 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens in den Scopes 1, 2 und 3 um mindestens 90 % gegenüber dem Basisjahr 2021 zu erreichen. KION verpflichtet sich außerdem dazu, bis zum Jahr 2050 die maximal 10 % unvermeidbaren Residualemissionen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der SBTi permanent zu neutralisieren um Netto-Null-Treibhausgasemissionen (Net-Zero) zu erreichen.

Dekarbonisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Im eigenen Betrieb werden die wesentlichen Hebel zur Erreichung der wissenschaftsbasierten Ziele in der kontinuierlichen Umstellung der eigenen Flotte, Standorte und Produktion auf Energie aus erneuerbaren Quellen sowie in einem engmaschigen Management des Energieeinsatzes gesehen.

Im Hinblick auf Scope 3 strebt KION eine klimafreundliche Gestaltung des Bereichs eingekaufter Waren und Dienstleistungen in enger Zusammenarbeit mit den Lieferanten des Unternehmens an.

Kundenseitig ist der Anteil elektrisch angetriebener Fahrzeuge sowie von Fahrzeugen mit Lithium-Ionen-Batterie ein wesentlicher Hebel. Darüber hinaus wird neben der kontinuierlichen Erhöhung der Energieeffizienz von Flurförderzeugen und Supply-Chain-Lösungen der Dialog mit Kunden eine entscheidende Rolle spielen, um das Bewusstsein für die gemeinsame Dekarbonisierung – insbesondere in Verbindung mit Strom aus erneuerbaren Quellen – zu stärken und die eigenen Treibhausgasemissionen zu reduzieren.



Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten – inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2022, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2023 waren weltweit mehr als 1,8 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 11,4 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, des Wettbewerbsumfelds sowie der politischen Lage, nationale und internationale Gesetzesänderungen, Zins- oder Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren sowie die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



Weitere Informationen für Medienvertreter

Dennis Lüneburger

Manager Group Communications

Telefon +49 69 201107768

dennis.lueneburger@kiongroup.com



Weitere Informationen für Investoren

Raj Junginger

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 942

raj.junginger@kiongroup.com

Website: www.kiongroup.com/media

