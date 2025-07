Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH 11.07.2025 / 10:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA Unternehmen: ABO Energy KGaA ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 11.07.2025 Kursziel: 97,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 97,00. Zusammenfassung: ABO Energy hat in der Mai-Ausschreibung der Bundesnetzagentur für Onshore Wind Zuschläge für fünf Projekte mit insgesamt 80 MW erhalten. Dieser erneute Ausschreibungserfolg belegt die Wettbewerbsstärke des Unternehmens. Im ersten Halbjahr hat ABO Energy damit bereits Zuschläge für 120 MW erhalten nach insgesamt 200 MW im Jahr 2024. Allein diese zusammengenommen 320 MW stehen für ein Umsatzpotenzial von ca. EUR320 Mio. (FBe) und dürften bis Ende 2027 fertiggestellt werden. Die hohe Zahl an Zuschlägen und die noch höhere Zahl an Genehmigungen für Onshore-Wind-Anlagen in Deutschland (265 MW in H1/25 nach 335 MW in 2024) stimmen uns sehr zuversichtlich, dass ABO Energy 2026E & 2027E das von uns prognostizierte kräftige Ergebniswachstum mindestens erreichen wird. Trotz der ausgezeichneten Geschäftsbedingungen ist die ABO Energy-Aktie mit einem Konsens-KGV von 10 attraktiv bewertet. Wir bestätigen unsere Schätzungen und halten an unserer Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von EUR97 fest. Aufwärtspotenzial: 113%. First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 97.00 price target. Abstract: ABO Energy has been awarded contracts for five projects totalling 80 MW in the Federal Network Agency's May tender for onshore wind. This latest success in the tender demonstrates the company's competitive strength. In the first half of the year, ABO Energy was already awarded contracts for 120 MW after a total of 200 MW in 2024. These 320 MW represent a revenue potential of around EUR320m (FBe) and are expected to be completed by the end of 2027. The high number of awards and the even higher number of permits for onshore wind turbines in Germany (265 MW in H1/25 after 335 MW in 2024) make us very confident that ABO Energy will at least achieve the strong earnings growth we forecast for 2026E & 2027E. Despite the excellent business conditions, the ABO Energy stock is attractively valued at a consensus P/E ratio of 10x. We reiterate our forecasts and maintain our Buy recommendation at an unchanged EUR97 price target. Upside potential: 113%. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1f792148f1970d33aa6b1b1119fd8498 Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2168616 11.07.2025 CET/CEST °