EQS-News: naoo AG mit erfolgreichem Börsendebüt in Deutschland

Erster Kurs an der Börse Düsseldorf bei EUR 23,50 / Marktkapitalisierung bei 95,7 EUR Mio.

Börsengang ist wichtiger Meilenstein in der Wachstumsstrategie von naoo

naoo belohnt Content und Interaktion und verknüpft Social Media mit lokalen Communities und Händlern sowie Dienstleistern vor Ort

Hohes Wachstum bei Userzahlen und erste sehr erfolgreiche Kampagnen mit Unternehmenskunden zeigen den Erfolg des einzigartigen Ansatzes

Einstieg in den deutschen Markt, Roll out der naoo Business Lösung und weiterer Ausbau der Plattform als nächste Wachstumstreiber

Zug/ Zürich, 05. Dezember 2024 – Die naoo AG (naoo), Betreiberin einer einzigartigen Social-Media-Plattform, hat heute ein erfolgreiches Debüt an der Börse gefeiert. Der erste Kurs der naoo-Aktie (ISIN: CH1323306329, WKN: A40NNU, Ticker: NAO) an der Börse Düsseldorf lag bei EUR 23,50, die Marktkapitalisierung belief sich zum Börsenstart entsprechend auf EUR 95,7 Mio. Die Aktien von naoo werden fortlaufend im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf gehandelt, eine zusätzliche Notiz auf Xetra ist mittelfristig geplant. Mit dem Börsengang schlägt naoo ein weiteres Kapitel in der Wachstumsgeschichte der innovativen Social Media Plattform auf, erhöht die Sichtbarkeit des Unternehmens und erschließt sich den europäischen Kapitalmarkt als künftige Finanzierungsquelle.

Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer und Mehrheitsaktionär von naoo: „Wir wollen schnell, nachhaltig und qualitativ wachsen. Der heutige Börsengang ist dabei ein wichtiger Meilenstein in unserer Expansionsstrategie. Ich persönlich bringe unter anderem fast eineinhalb Jahrzehnte Erfahrung als Gründer und CEO einer börsennotierten Aktiengesellschaft mit. Wir haben den Wert der Peach Property Group in diesem Zeitraum von Null auf in der Spitze EUR 1.1 Mrd. Marktkapitalisierung gesteigert. Entsprechend ist der Kapitalmarkt Teil meiner DNA und der von naoo. Mit dem innovativen Geschäftsmodell von naoo wollen wir nun eine ähnliche Erfolgsgeschichte schreiben und gamifizierte Social Media als Brücke zwischen Real Life und virtueller Erlebniswelt verankern. Dabei wollen wir organisch aber auch anorganisch schnell wachsen und in neue Märkte expandieren.“

Einzigartiges Geschäftsmodell im Social Media Bereich

Die 2021 gelaunchte Social Media Plattform von naoo zeichnet sich durch eine hohe Aktivität der User, wertvollen Content und detaillierte, personalisierte Profile aus. naoo incentiviert seine User mit einem einzigartigen Punkte-System, welches User unabhängig von ihrer Reichweite für qualitativ hochwertigen Content und Interaktionen belohnt. Die naoo-Punkte können nach Verfügbarkeit in Waren- oder Dienstleistungsgutscheine beziehungsweise Bargeld getauscht werden. Mittels Gamification wird die Attraktivität der Plattform weiter erhöht, zudem werden Userprofile noch aussagekräftiger und der Mehrwert für werbende Unternehmen steigt.

Die naoo-Plattform verknüpft Social Media außerdem mit dem stationären Handel und lokalen Dienstleistungsangeboten. Unternehmenskunden profitieren von leistungsstarken Kampagnen, die durch direkte User-Anreize und Gamification den Absatz ihrer Produkte und Dienstleistungen positiv beeinflussen – sowohl online als auch direkt am Point of Sale. Dieser Ansatz wurde bereits erfolgreich für namhafte Kunden wie El Tony Mate, Eurobus Rustexpress und Swype umgesetzt. Mit naoo Business wird derzeit ein leistungsstarkes Tool für Unternehmen am Markt eingeführt, das es ermöglicht, Kampagnen und die Verlinkung von Online-Aktivitäten regionaler Anbieter am lokalen Point of Sale einfach, kostengünstig und wirkungsvoll zu planen, umzusetzen und zu analysieren. Die naoo Business-Lösung unterstützt Unternehmen entlang der gesamten Customer Journey, indem sie Menschen dort abholt, wo sie ihre Zeit verbringen – auf Social Media. Das gesamte System wird dabei durch die naoo Punkte unterstützt, das gezielt in allen Bereichen als Katalysator eingesetzt werden kann. Damit ist naoo in der Lage, auch kleinere Handels- und Dienstleistungsbetriebe zu adressieren und ihnen ein so zielgerichtetes Angebot zu offerieren, wie es bisher nicht möglich war.

Dynamisches Wachstum bei User-Zahlen und Werbung

naoo entwickelt sich dynamisch. Die Zahl der User hat sich in den vergangenen 12 Monaten deutlich mehr als verdoppelt und lag – obwohl naoo sich bislang nur auf die Schweiz fokussiert – Ende Oktober 2024 bei rd. 75.000 Downloads der naoo-App. Das Volumen der über naoo ausgespielten Werbung hat sich im gleichen Zeitraum nahezu vervierfacht und die Verweildauer der naoo-User pro Session hat sich etwa verdoppelt. Bei der Bewertung durch User erzielt die naoo-Plattform Ergebnisse, die deutlich besser als der Markt- und Branchendurchschnitt sind.

Klar definierte organische und anorganische Wachstumsstrategie / Breakeven für 2026 geplant

Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Proof of Concept in der Schweiz plant naoo für Anfang 2025 den Eintritt in den deutschen Markt. Mit dem nunmehr bewährten naoo-Konzept sollen zunächst in ausgewählten Ballungsräumen lokale Anbieter von Waren- und Dienstleistungen mit der Social Media Plattform vernetzt werden und gleichzeitig die Zahl der User durch qualitativen Content und Gamification schnell wachsen. naoo positioniert sich so als natürlicher Partner für Unternehmen jeder Größe, die Social Media in ihre Geschäftsstrategie integrieren und Zugang zu einer hochgradig aktiven Online-Community erhalten wollen. In diesem Zuge wird die naoo-Plattform kontinuierlich weiter ausgebaut. Künstliche Intelligenz (AI) spielt dabei eine wesentliche Rolle und ist aktuell bereits integraler Bestandteil des naoo-Konzepts, um Usern maßgeschneidert und bedarfsgerecht hochwertige Inhalte und Angebote zu präsentieren sowie die User aufgrund Gemeinsamkeiten und Interessen zu vernetzen bis hin zum Dating. Entscheidender Treiber des wirtschaftlichen Erfolgs von naoo wird zudem der zügige Roll-out von naoo Business sein.

Das organische Wachstum von naoo soll durch eine fokussierte Buy & Build-Strategie flankiert und beschleunigt werden. Die M&A-Aktivitäten zielen besonders auf Unternehmen im Bereich Social Media sowie Performance- und Influencer-Marketing ab. Akquisitionen sollen dabei den Markteintritt in neue Regionen unterstützen, das Angebot von naoo für Unternehmenskunden komplettieren und einen positiven Beitrag zur Profitabilität von naoo leisten.

Im Jahr 2026 will naoo den operativen Breakeven erreichen. Finanzmittel für das weitere Wachstum hat naoo u. a. durch eine Finanzierungsrunde generiert, die unmittelbar vor dem Börsengang erfolgreich abgeschlossen wurde.

„Ein neues Kapitel durch Kombination von Social Media mit Loyalty-Programmen schreiben“

Karl Fleetwood, COO und CFO von naoo: „Der jetzige Börsengang von naoo erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem wir beginnen, unser einzigartiges Konzept in wirtschaftlichen Erfolg umzuwandeln. Ich bin überzeugt, dass wir erst am Anfang einer Entwicklung stehen, die enormes Potenzial hat. Social Media hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten diverse Unternehmen hervorgebracht, die mit einem überzeugenden Konzept in kürzester Zeit zu globalen Megaplayern geworden sind. Die Namen dieser Social-Media-Giganten kennt heute jeder. Mit naoo werden wir nun ein neues Kapitel aufschlagen, bei dem wir Social Media und Loyalty-Konzepte in bisher ungekannter Form kombinieren und so Mehrwert für Nutzer und Kunden generieren. Die heutige Erstnotiz an der Börse ist auf diesem Weg für uns ein bedeutsamer Meilenstein.“

Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer und Mehrheitsaktionär der naoo AG: „Unser Konzept hat sich in der Schweiz bewährt, nun wollen wir in Deutschland – einem fast zehnmal größeren Markt – durchstarten, und wer weiß, was dann kommt. Mittelfristig wollen wir die Zahl der monatlich aktiven Nutzer (MAU) auf der naoo-Plattform in den zweistelligen Millionenbereich steigern. Am Kapitalmarkt wollen wir durch eine hervorragende operative Entwicklung gepaart mit einer werteorientierten M&A-Strategie überzeugen. Wir setzen dabei nicht auf einen kurzfristigen Börsen-Hype, sondern auf eine langfristig positive Entwicklung. Uns ist klar, dass Verlässlichkeit und Transparenz die Basis für einen entsprechenden Erfolg am Kapitalmarkt sind. Auch unseren Streubesitz wollen wir im Zuge des Wachstums von naoo ausbauen, um so interessant für institutionelle Investoren zu sein. Ich persönlich möchte den Erfolg von naoo als Großaktionär langfristig begleiten.“

Über die naoo AG

Die naoo AG entwickelt und betreibt eine Schweizer Social App, die sämtliche wichtige Features bekannter sozialer Netzwerke aufweist, darüber hinaus aber einzigartige Zusatzfunktionen bietet.

Beispielsweise führt naoo Menschen auf Basis ihrer Interessen und Vorlieben zusammen («making friends») und vertieft bereits bestehende Beziehungen durch einen Abgleich dieser Interessen unter den einzelnen Nutzer*innen («staying friends»). Durch das naoo-Punktesystem möchte naoo ihren Nutzer*innen für ihr Engagement danken und sie am Erfolg der Plattform teilhaben lassen. naoo vergibt Punkte für alltägliche Handlungen in der App wie Posts, Likes, Follows, das Einladen von Freunden oder das Beantworten von Fragen. Ihre Business-Kunden können Angebote auf der Plattform veröffentlichen, die auf die individuellen Bedürfnisse der User*innen abgestimmt sind und diese durch Vergabe von naoo Punkten motivieren, in ihre Geschäftslokalitäten zu kommen. Die naoo Punkte können – je nach Verfügbarkeit von entsprechenden Vouchers – u.a. in Bargeld umgetauscht werden. Zentral dabei ist der Gedanke, dass die Nutzer*innen von naoo immer für ihre Aufmerksamkeit und ihr Engagement auf der Plattform belohnt werden. naoo hat ihren Sitz in der Stadt Zug in der Schweiz und beschäftigt ein Team von zwölf Mitarbeitenden. Die naoo-App ist im App Store für IOS oder im Play Store als Android-Version verfügbar.

Die naoo AG hat ihren Sitz an der Baarerstrasse 21 in Zug/ Schweiz.

Weitere Informationen unterwww.naoo.com

